Harry et Meghan: les Sussex « polarisants » transportent des « bagages », selon un expert royal au milieu du camouflet d’Obama | Royale | Nouvelles

À la suite de la 44e visite d’État du président au Royaume-Uni en 2009, les Obama ont noué des relations étroites avec la famille royale britannique. Cependant, un peu plus d’un an après que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté Frogmore Cottage pour la Californie, le New York Post a rapporté que le couple séparé “n’avait pas l’intention d’assister” à la fête du 60e anniversaire de Barack Obama.

Un expert royal a décidé de demander si Harry et Meghan étaient en fait invités et s’ils “ont toujours ce qu’il faut pour le couper en tant qu’acteurs de pouvoir mondial”.

Écrivant pour le site Web australien news.com.au, Daniela Elser a fait valoir que les «bagages» des Sussex avaient assuré qu’ils ne seraient peut-être pas aussi importants qu’ils l’avaient espéré.

Elle a affirmé : « Le couple n’apporte plus simplement avec eux la poussière d’étoile magique de la royauté, mais plus de bagages qu’un entrepôt Louis Vuitton.

“Par conséquent, s’étant transformés en personnalités publiques polarisantes et séparatrices, sont-ils toujours les invités de prix qu’ils auraient pu être?”, A demandé Elser.

L’expert royal a expliqué comment, après Megxit, “Harry et Meghan ont fait leur apparition sur les écrans de télévision et les gros titres avec une telle régularité qu’ils ont une présence quotidienne grâce à leurs interviews explosives, leurs innombrables poursuites, leurs accords commerciaux et leurs querelles familiales en cours.

“C’est suffisant pour que même la fantaisie obsessionnelle royale la plus ardente se couche longtemps.”

En repensant au moment où les Sussex étaient des membres satisfaits du cabinet, Elser a déclaré: «En juillet 2019, Harry et Meghan ont foulé le tapis rouge lors de la première à Londres du film Le Roi Lion et tout le monde, de Beyonce au supremo de Disney, Bob Iger, patiemment, presque nerveusement. , attendit de toucher l’ourlet des Sussex.

“Il n’y avait aucune équivoque ni aucun doute sur qui était précisément assis au sommet de la hiérarchie sociale cette nuit-là.”

Mais maintenant, et avec la montée des tensions royales à la suite de l’annonce des mémoires de Harry sur le Megxit, Elser n’est “pas si sûr”.

Elle a cité de nombreux exemples de disgrâce des Sussex, notamment comment le couple n’a pu attirer que 1,3 million de téléspectateurs à Vax Live: Le concert pour réunir le monde.

“Les Sussex”, a déclaré Elser, “pourraient avoir signé 180 millions de dollars d’accords commerciaux mais n’ont pour l’instant pas produit, publié ou fait quoi que ce soit qui les place sur un pied d’égalité avec le genre de noms qui reçoivent des invitations aux Obamas « soirées potluck’n’pinot. »

Alors que l’expert royal a également déclaré que Harry et Meghan “pourraient être d’assez gros poissons”, Elser a ajouté “ils nagent maintenant dans un étang rempli de beaucoup d’autres gros poissons”.

L’expert royal a averti les Sussex que ce n’était pas le test final de leur pertinence.

“Il y aura de plus en plus de moments de ce genre qui testeront à quel point leur stock social et professionnel est élevé ou bas après les six derniers mois très difficiles de révélations”, a-t-elle déclaré.