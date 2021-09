Harry et Meghan modifient soudainement le site Web d’Archewell au milieu de l’hommage aux victimes du 11 septembre | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse ont noirci la page d’accueil de leur site Web pour rendre hommage à l’anniversaire du terrible événement terroriste. À cet écran noir, ils ont ajouté les mots « In Memoriam, 11 septembre 2001 ». Les mots sont ensuite suivis de rangées des noms de ceux qui ont perdu la vie le 11 septembre.

L’hommage du duc et de la duchesse de Sussex intervient alors que les dirigeants mondiaux rendent hommage à ceux qui sont morts lors des attaques terroristes.

Aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire du terrible événement, la reine a déclaré que les “pensées et prières” de la famille royale étaient avec les victimes.

Le monarque a associé le président américain Joe Biden à un hommage Instagram à ceux qui ont perdu la vie dans les attentats du 11 septembre.

La reine a écrit : « Alors que nous célébrons le 20e anniversaire des terribles attentats du 11 septembre 2001, mes pensées et mes prières, ainsi que celles de ma famille et de toute la nation, accompagnent les victimes, les survivants et les familles touchées, ainsi que le premier les secouristes et les secouristes appelés au travail.

Il a ajouté : « Il y a vingt ans, le 11 septembre 2001 est devenu, selon les mots du président Roosevelt après Pearl Harbour, une ‘date qui vivra dans l’infamie’.

« Par une matinée cristalline, des terroristes ont attaqué les États-Unis dans le simple but de tuer ou de mutiler autant d’êtres humains que possible.

“En infligeant une telle effusion de sang dans la plus grande démocratie du monde, ils ont essayé de détruire la foi des peuples libres partout dans les sociétés ouvertes que les terroristes méprisent et que nous chérissons.

“Et c’est précisément à cause de l’ouverture et de la tolérance des États-Unis que des personnes de presque toutes les nationalités et religions figuraient parmi les 2 977 assassinés ce jour-là.

“Cela comprend 67 Britanniques, chacun d’eux symbole de l’amitié éternelle entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

“Mais alors que les terroristes ont imposé leur fardeau de chagrin et de souffrance, et alors que la menace persiste aujourd’hui, nous pouvons maintenant dire avec la perspective de 20 ans qu’ils n’ont pas réussi à ébranler notre croyance en la liberté et la démocratie.

“Ils n’ont pas réussi à séparer nos nations, ou à nous faire abandonner nos valeurs, ou à vivre dans une peur permanente.”

Johnson a ajouté: “Le fait que nous nous réunissions aujourd’hui, dans la tristesse mais aussi dans la foi et la détermination, démontre l’échec du terrorisme et la force des liens qui nous unissent.”