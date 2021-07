Sur les 4 078 personnes interrogées qui ont répondu au sondage entre 13 h 02 le 15 juillet et 9 h 30 le 19 juillet, une écrasante majorité de 96,5% (3 934 personnes) pensaient que Harry et Meghan ne méritaient pas le salaire élevé. Du côté opposé, seulement 94 personnes ont déclaré que le couple royal faisait suffisamment de travail pour mériter son généreux contrat Netflix, et 50 personnes n’étaient pas sûres de mériter le salaire ou non.

Un lecteur, Candycam, a déclaré : « J’ai quitté Netflix à cause de cet accord avec Harry et Meghan.

Plusieurs lecteurs ont appelé au « boycott » de Netflix. Concerned1 a déclaré: «En août, quand il est temps de renouveler mon abonnement, j’annule Netflix. J’ai écrit à Netflix et leur ai dit que je m’opposais à payer autant d’argent à des gens qui n’ont aucun talent.

Sur un ton similaire, Phlip a déclaré: «Je n’ai aucun intérêt pour l’un ou l’autre. En ce qui me concerne, ils sont complètement hors de propos. Je préfère regarder la peinture sécher.

D’autres se sont sentis moins enragés par les efforts créatifs et la situation financière du duc et de la duchesse, avec Misterwonderful commentant : « Qui diable s’en soucie !

La duchesse de Sussex aurait entamé des discussions concernant le développement de la série pour enfants en 2018, deux ans avant elle et la décision de Harry de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le personnage principal du nouveau programme, Pearl, 12 ans, serait basé sur Meghan en tant que plus jeune.

Le scénario montrera Pearl se lançant dans des «aventures héroïques» où elle rencontrera des femmes influentes de l’histoire.

Il s’agit du deuxième projet que le couple a annoncé depuis leur méga accord avec Netflix en septembre 2020, après l’annonce du développement de nouvelles docuseries Heart of Invictus en avril de cette année – un projet axé sur les réalisations des militaires blessés à l’Invictus. Jeux.