Harry et Meghan pourraient faire un « entretien complémentaire » avec Oprah, expert en sinistres | Royale | Nouvelles

Neil Sean a affirmé que des sources proches d’Oprah Winfrey, qui ont interviewé le couple californien pour leur interview explosive, ont déjà « discuté longuement » de la possibilité d’une deuxième séance avec le duc et la duchesse de Sussex dans une affirmation étonnante qu’une seconde une série de révélations pourrait bientôt arriver sur nos écrans.

M. Sean a déclaré: « Ce qui est intéressant, c’est compte tenu du contrecoup et des révélations qui sont sorties …

« Même le camp d’Oprah Winfrey s’interroge maintenant et se demande quelle était exactement la véritable histoire derrière certains de ces [answers]. «

Mais dans une suggestion étonnante, M. Sean a affirmé que des sources qui ont travaillé dans l’équipe d’entretien « se demandent s’ils doivent maintenant faire un entretien complémentaire » avec les Sussex.

En réponse, M. Sean a déclaré « Je pense que ce serait incroyable ».

L’expert royal a cependant souligné ses doutes personnels sur le fait que Meghan et Harry accepteraient en fait une deuxième interview.

Il a suggéré que le couple « mijoterait sur leurs sièges » s’ils se soumettaient à une deuxième grillade.

Mais malgré ses réserves, il a envisagé l’idée qu’Oprah réussisse à obtenir une forme de deuxième interview avec les Sussex, car il a noté que le talk-show Queen est un « magnat puissant » aux États-Unis.

Il a suggéré: « Oprah Winfrey est un magnat très puissant de la télévision et aimerait sans aucun doute obtenir une version complémentaire, leur version des événements, sur ce qui s’est passé au cours des 6 à 9 derniers mois. »

Mais M. Sean est allé encore plus loin en affirmant qu’un tel deuxième entretien avait en fait été « longuement discuté ».

Il a affirmé que des discussions avaient lieu entre CBS TV et Harpo Productions, la société médiatique d’Oprah Winfrey.

M. Sean a toutefois affirmé que les pourparlers étaient maintenus silencieux à la suite de la réaction mondiale et de la démystification ultérieure d’une grande partie de ce qui avait été dit dans l’interview de Meghan et Harry.

L’expert royal a affirmé que c’était « sans aucun doute pour garder un couvercle sur ce qu’ils pensaient être un coup mondial majeur d’une interview ».

Il a ajouté : « De nombreux diffuseurs internationaux ont payé beaucoup d’argent pour cette interview.

« Et maintenant, il devient l’un des plus [controversial] choses de l’année dernière.

« Quelque chose que même Oprah Winfrey n’aurait pas pu prévoir. »

Oprah Winfrey a interviewé le prince Harry et Meghan Markle pour « Oprah with Meghan and Harry » de CBS le 7 mars 2021.