Harry et Meghan pourraient intenter une action en justice contre les auteurs de biographie | Royale | Nouvelles

Les avocats de Harry et Meghan ont menacé les médias britanniques de la couverture des retombées de leur sortie de leurs fonctions royales. Mais ils se sont montrés étrangement réticents à faire quelque chose de similaire avec les auteurs d’une biographie sur le couple – Finding Freedom – par les journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand.

Ils se sont cependant déjà plaints de ce qu’ils disent être de nombreuses inexactitudes dans le livre, qui devrait être publié en livre de poche avec un nouvel épilogue mardi.

Les avocats du couple ont décrit le livre comme non autorisé et ont déclaré que les auteurs “ne parlent pas au nom de nos clients et semblent s’appuyer sur des sources anonymes”.

Le couple s’est encore éloigné la semaine dernière en niant furieusement avoir critiqué la reine ou ravivé un différend avec le reste de la famille royale après que les auteurs ont cité dans le nouvel épilogue un ami des Sussex suggérant qu’ils étaient mécontents d’une réponse du palais à leurs allégations de racisme.

M. Scobie et Mme Durand ont écrit: “Ces trois mots,” les souvenirs peuvent varier “, ne sont pas passés inaperçus par le couple, qui, selon une source proche, n’était” pas surpris “que la pleine propriété n’ait pas été prise.”