Harry et Meghan prennent un verre avec des amis à New York | Royale | Nouvelles

Avant de casser Internet jeudi avec leur visite au One World Trade Center, Harry et Meghan ont passé une soirée dans la ville qui ne dort jamais le mercredi. Séjournant à l’hôtel Carlyle pendant leur voyage de trois jours, le couple a été aperçu en train de prendre un verre au bar Bemelmans de l’hôtel.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à l’hôtel avec une flotte de véhicules de sécurité comprenant « dix voitures et une vingtaine de gardes », selon MailOnline.

Les professionnels de la sécurité ont ensuite “pris le contrôle des tables autour” de Harry et Meghan alors qu’ils discutaient avec quelques amis.

Plusieurs personnes qui les ont vus au piano-bar sophistiqué ont déclaré que le couple était allé chercher des martinis avant de repartir trois heures plus tard par la porte de derrière.

Le lendemain matin, le duc et la duchesse de Sussex ont commencé leur programme de trois jours par une visite au One World Trade Center avec le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’ils appréciaient leur voyage à New York, Meghan a souri et a répondu : “C’est merveilleux d’être de retour, merci.”

Les Sussex ont posé pour des photos dans l’observatoire au sommet du gratte-ciel sur fond panoramique.

Le but de ce voyage est pour eux d’assister à l’événement Global Citizen Live qui aura lieu partout dans le monde ce week-end.

Des célébrités comme BTS, Coldplay, Ed Sheeran, Sir Elton John, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Metallica et Shawn Mendes devraient se produire pour sensibiliser à une politique mondiale d’équité en matière de vaccins.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle gagne un nouveau surnom adorable

Bien qu’ils se soient inscrits à différents événements en ligne depuis le début de la pandémie, ce voyage à New York est la première apparition publique de Harry et Meghan depuis la naissance de leur fille Lili le 4 juin.

Les deux enfants sont restés en Californie.