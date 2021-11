Harry et Meghan rendent hommage aux héros tombés au combat le jour de l’armistice à la base de l’armée américaine

Hier, le prince Harry et Meghan Markle ont rendu hommage aux anciens combattants et aux soldats tombés au combat lors d’une visite au New Jersey (Photo: PA)

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint les soldats américains alors qu’ils honoraient les militaires le jour du Souvenir.

Hier, le prince Harry et Meghan Markle ont visité la base commune McGuire-Dix-Lakehurst dans le New Jersey pour lui rendre hommage.

Le jour de l’armistice – marquant le jour de la fin de la Première Guerre mondiale – coïncide avec la Journée des anciens combattants aux États-Unis.

Les anciens officiers de l’armée britannique Harry et Meghan se sont « engagés à se souvenir, à refléter et à honorer les militaires, les anciens combattants et les familles de militaires du monde entier », a déclaré un porte-parole de leur association caritative Archwell.

Le couple a assisté au gala de l’Intrepid Museum, honorant les membres actifs et leurs familles avant de se rendre à la base commune McGuire’s-Dix-Lakehurst, qui est la seule base de trois services du ministère de la Défense.

Plus de 46 000 membres des forces armées et leurs familles vivent et sur le site.

Le duc et la duchesse de Sussex posent avec des militaires et leurs partenaires à la Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst (Photo: PA)



Harry et Meghan ont organisé un déjeuner avec des membres des six branches de l’armée (Photo: PA)



Au cours de leur visite, le couple a discuté de « la santé mentale, la valeur de la communauté et une vie de service »



Harry et Meghan se sont « engagés à se souvenir, à refléter et à honorer les membres du service », a déclaré un porte-parole d’Archwell (Photo: PA)

Le duc et la duchesse ont organisé un déjeuner avec des militaires des six branches de l’armée.

Le porte-parole d’Archwell a ajouté: « Tout au long de leur visite, ils ont discuté de la santé mentale, de la valeur de la communauté et de la vie au service. »

Pendant ce temps, le palais de Buckingham a déclaré que la reine assisterait à un service du dimanche du Souvenir au cénotaphe lors de son premier engagement public depuis sa visite à l’hôpital.

Cependant, elle manquera le service synodal et la séance d’ouverture le 16 novembre sur l’avis des médecins.

Le monarque de 95 ans a été sommé de se reposer par des médecins royaux il y a un peu plus de trois semaines et a passé une nuit à l’hôpital le 20 octobre pour subir des tests préliminaires.

Malgré les récents problèmes de santé, le prince Charles a déclaré que sa mère allait « bien » lors d’une visite à Brixton, dans le sud de Londres.

