Harry et Meghan risquent de perdre la marque Archewell aux États-Unis après une “mauvaise application” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont rencontré des difficultés en essayant de déposer leur organisation à but non lucratif Archewell en Amérique, selon Richard Eden, rédacteur en chef du Mail’s Diary. Il a expliqué que la demande du duc et de la duchesse de Sussex avait été invitée à soumettre à nouveau une “meilleure demande” avec plus d’informations. S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, M. Eden a déclaré: “Harry et Meghan ont clairement leur empire mondial qu’ils poursuivent et ils sont occupés à déposer des marques dans tous les domaines.

“Peu importe qu’il s’agisse des Philippines, de l’Inde ou de l’Amérique – ils essaient de déposer les noms d’Archewell, qui est leur organisation à but non lucratif.

“Nous en apprenons de plus en plus sur ce que cette fondation impliquera mais aussi sur l’audio d’Archewell pour leur podcast.

“Ce qui s’est passé cette semaine, c’est qu’ils ont rencontré des problèmes en Amérique, où les autorités ont déclaré que votre demande indiquait que votre demande était mal faite.

“Ils avaient besoin de plus d’informations, de plus de détails et leur ont dit de revenir quand vous pourrez avoir une meilleure application.

“Ils ont six mois pour le faire et s’ils ne le font pas, ils seront jetés.

“Je suis sûr que c’est juste une question de faire entrer leurs avocats.”

Cela survient alors que Harry et Meghan ont reçu un prix d’un organisme de bienfaisance pour avoir pris la “décision éclairée” de limiter leur famille à deux enfants.

Population Matters a déclaré qu’il récompensait Harry et Meghan avec le “Prix spécial” pour avoir réduit leur impact sur l’environnement en n’ayant plus d’enfants après la naissance de leur fille cette année.

Les Sussex, qui ont quitté la famille royale l’année dernière, ont eu bébé Lilibet “Lili” Diana le 4 juin, après la naissance de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 mai 2019.

L’association caritative britannique Population Matters, qui milite pour une population durable, a déclaré que le couple était reconnu comme “un modèle pour les autres familles”.

Un porte-parole a déclaré: “En choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à deux, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et fournissent un modèle pour les autres familles.

« Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s’épanouir sur une planète saine.

“Nous félicitons le duc et la duchesse d’avoir pris cette décision éclairée et d’avoir affirmé qu’une petite famille est aussi une famille heureuse.”

Harry a mentionné son intention de ne pas avoir plus de deux enfants lors d’une conversation avec l’experte en chimpanzés, le Dr Jane Goodall dans le magazine Vogue en 2019.

Au cours de l’interview, il a déclaré que la Terre était “empruntée”, ajoutant: “Sûrement, étant aussi intelligents que nous le sommes tous, ou aussi évolués que nous sommes tous censés l’être, nous devrions pouvoir laisser quelque chose de mieux pour la prochaine génération .”

Harry et Meghan ont reçu le prix avec neuf autres personnes, pour marquer samedi la Journée mondiale de la population des Nations Unies.

Chaque récipiendaire recevra un don de 500 £ pour une œuvre caritative de son choix.