Harry et Meghan risquent d’éclipser la reine après avoir fait Souvenir «d’eux-mêmes» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex célèbrent le dimanche du Souvenir aux États-Unis pour la deuxième année après avoir quitté leurs fonctions royales et traversé l’étang, alors que les membres de la famille royale devraient assister au service au cénotaphe. Mais Harry et Meghan risquent d’éclipser la reine après avoir été accusés l’année dernière d’avoir fait du Souvenir « sur eux-mêmes ».

Les Sussex ont publié des photos d’eux-mêmes visitant le cimetière national de Los Angeles le dimanche du Souvenir en 2020.

Discutant de la visite sur le podcast Pod Save the Queen, le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré que le couple avait suscité des critiques pour avoir rendu l’occasion « sur eux-mêmes ».

M. Myers a déclaré: «Peut-être qu’ils n’auraient pas dû être sur les photos.

« Si vous aviez juste eu leur dos et une autre photo de la couronne qu’ils avaient déposée, je pense que cela aurait été approprié.

« C’est juste, je pense, que les critiques qui leur sont adressées, disant qu’une fois de plus, avaient été faites à leur sujet est un cas auquel il faut répondre, malheureusement.

« Parce que j’ai été choqué par le nombre de photographies qui ont ensuite été diffusées dans les médias du monde entier. »

Le diffuseur franc Piers Morgan a également qualifié les images de « coup de relations publiques déplaisant ».

L’ancien soldat Harry aurait été attristé l’année dernière lorsque sa demande de dépôt d’une couronne en son nom au cénotaphe a été refusée.

Harry et Meghan ont visité Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst où ils ont rencontré des militaires et leurs partenaires.

Le duc et la duchesse ont organisé un déjeuner avec des militaires des six branches de l’armée.

Un porte-parole d’Archewell a déclaré: « Tout au long de leur visite, ils discutent de la santé mentale, de la valeur de la communauté et de la vie au service. »

On ne sait pas si les Sussex ont l’intention de marquer publiquement le dimanche du Souvenir.

La reine, qui a passé une nuit à l’hôpital le mois dernier, dirigera les membres de la famille royale pour honorer les morts de guerre britanniques lors du service de dépôt de gerbes à Whitehall.

Le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate seront parmi les autres membres de la famille royale au cénotaphe.

Le monarque, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale à l’adolescence, est à la tête des Forces armées et attache une grande importance au service poignant et à la commémoration des sacrifices consentis par les militaires tombés au combat.