Harry et Meghan s’apprêtent à « retourner au travail » – Les Sussex « montreront pourquoi les États-Unis sont si importants pour eux » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify pour créer du contenu pour les plateformes après avoir quitté la famille royale en mars 2020. Le commentateur royal Omid Scobie a réclamé après des mois de congé pour le couple royal, ils se préparent pour une “période chargée”. Il a déclaré que les fans royaux comprendront pourquoi leur déménagement aux États-Unis était “si important pour eux”.

S’adressant à Good Morning America, M. Scobie a déclaré: “L’une des leçons apprises par le couple était qu’il pouvait ralentir.

“Nous les avons vus passer d’un grand projet à l’autre, surtout lorsqu’ils ont déménagé aux États-Unis, mais ils sont en congé parental pour le moment, profitant de ce moment important en famille loin de chez eux.

“Mais nous sommes sur le point d’entrer dans une période très chargée pour le couple lorsqu’il reprendra le travail.

“Nous verrons ces premiers projets de Spotify, le projet Netflix sortir et bien sûr leur propre travail de leur organisation caritative Archewell.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry s’est moqué d’avoir perdu le statut de «mâle alpha» au profit de Meghan

“C’est quelque chose pour lequel ils veulent vraiment être sur le terrain.

“Nous savons qu’ils sont à leur meilleur lorsqu’ils interagissent avec des personnes lors de ces engagements spéciaux.”

Il a ajouté: “Ce sera enfin l’occasion de les voir nous montrer ce qu’ils font aux États-Unis et pourquoi cette décision était si importante pour eux.”

Cela survient alors qu’Harry s’envole pour Aspen, dans le Colorado, pour participer à un match de polo de Sentebale jeudi après avoir fait un don de 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling) du produit de ses prochains mémoires à l’association caritative qu’il a cofondée.

Le duc a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de l’organisation caritative: “Notre mission recentrée à Sentebale consiste à répondre aux besoins les plus immédiats des enfants vulnérables en Afrique australe, en les aidant à accéder aux services de santé vitaux, à recevoir les soins nécessaires et à développer des compétences pour être plus résilients. et autosuffisant à l’avenir.”

Il a remercié les sponsors et ceux qui avaient aidé à faire du tournoi, qui aura moins d’invités que la normale, Covid-safe.

Le duc a ajouté : « La Sentebale Polo Cup est essentielle pour obtenir les fonds nécessaires pour faire avancer cette mission importante, et je suis ravi de pouvoir soutenir Sentebale, à la fois en personne et financièrement grâce à un don caritatif distinct pour répondre à ce besoin immédiat.

“C’est l’un des nombreux dons que je prévois de faire à des organisations caritatives et je suis reconnaissant de pouvoir redonner de cette manière aux enfants et aux communautés qui en ont gravement besoin.”