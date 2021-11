Harry et Meghan s’assurent d’être entendus avec l’engagement énergétique d’Archewell en tant que membres de la famille royale à la COP26 | Royale | Nouvelles

Dans un communiqué, le duc et la duchesse ont déclaré: « Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour la COP26 afin de s’engager à trouver des solutions à notre crise climatique, nous tous à Archewell, dirigés par le duc et la duchesse de Sussex, partageons notre engagement pour un avenir plus durable en devenir net zéro d’ici 2030.

« Nos co-fondateurs, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont un engagement de longue date envers la planète, à la fois ensemble et avant leur union, avec des projets et des partenariats mondiaux remontant à plus d’une décennie.

« Presque toutes les activités de la vie quotidienne entraînent la libération de carbone dans l’atmosphère, et la somme totale de ces émissions est considérée comme notre » empreinte carbone « . Voici quelques exemples de ce qui fait partie de cette empreinte :

« Ce que nous mangeons et à quelle fréquence nous le mangeons, nos transports et leur fréquence, nos déplacements quotidiens, notre utilisation de l’électricité/du chauffage, notre dépendance vis-à-vis des grandes industries qui contribuent au problème.

« Alors que nous avons activement fait des choix pour compenser et équilibrer cette empreinte carbone, maintenant, avec les outils fournis par les organisations partenaires, nous savons que nous pouvons tous faire mieux. Nous pouvons être à zéro net, et c’est ce que nous nous engageons à faire.

« Nous sommes une jeune entreprise, mais aujourd’hui, Archewell se joint à nos cofondateurs pour s’engager à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2030.

« Atteindre des émissions nettes de carbone zéro signifie faire une série de choix au fil du temps pour réduire au maximum cette empreinte, tout en compensant les émissions restantes grâce à des projets d’élimination du carbone de haute qualité.

« En tant qu’organisation, nous travaillerons avec un consultant indépendant pour suivre toutes les activités liées à Archewell depuis notre création (utilisation d’Internet, déplacements et électricité dans les bureaux à domicile, par exemple) afin de comprendre notre empreinte collective.

PLUS À VENIR…