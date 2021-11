Meghan Markle et le prince Harry ont rapidement compris que les attentes du palais à leur égard ne fonctionneraient pas pour eux « dans les jours » suivant leur nouveau rôle de couple marié. Le personnel à l’intérieur du palais de Kensington était mécontent et aurait commencé à informer les journalistes que « tout n’allait pas bien ». La relation de Meghan et Harry avec la presse s’est ensuite rompue après cette période.

Le présentateur Amol Rajan s’est entretenu avec les experts royaux Jonny Dymond et Camilla Tominey sur le documentaire de la BBC The Princes and the Press.

M. Rajan a demandé: « En tant que journaliste, quand avez-vous eu pour la première fois le sentiment que les choses n’étaient pas aussi heureuses qu’elles l’étaient le jour du mariage? »

M. Dymond a déclaré: « Je veux dire, en quelques jours vraiment. Il y a eu des histoires sur le comportement de Megan envers le personnel. »

Mme Tominey a ajouté: « Nous recevions des informations selon lesquelles tout n’allait pas bien, avec la relation entre William et Harry, Meghan et Kate et la relation entre Harry et Meghan et la maison royale. »

M. Rajan a ajouté : « Quelque chose de bizarre a commencé à se produire à peu près maintenant.

« Certaines personnes parlaient clairement aux journalistes de ce qui se passait avec la duchesse de Sussex. Mais quelle était la fiabilité de cette information? »

L’émission a laissé entendre que les initiés du palais informaient les journalistes de ce qui se passait derrière les murs du palais.

Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont déclaré : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, il s’agit trop souvent d’affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Le documentaire a ouvert l’histoire depuis le début, déclarant que les princes William et Harry ont développé une haine précoce de la presse après avoir été témoins de ce qui est arrivé à leur mère.

Ils sont ensuite devenus les victimes d’un scandale de piratage téléphonique qui a légitimement alimenté leur ressentiment.

Au début du documentaire, Rajan expose quelque chose appelé « l’accord ».

Il a déclaré que « les membres de la famille royale vivent dans des palais » et tant qu’ils donnent accès à la presse, ils bénéficient d’une couverture favorable.

Il a également déclaré: « Un prince choisit de jouer au jeu, l’autre essaie de changer les règles du jeu. »