Harry et Meghan «souhaitent passer à autre chose» après l’interview d’Oprah «irréaliste» | Royal | Nouvelles

Elle a ajouté: « Une pensée bien intentionnée peut-être, mais irréaliste compte tenu du contenu. »

Dans les semaines qui ont suivi l’interview, Harry et Meghan ont fait un effort pour promouvoir le travail caritatif de leur nouvelle organisation à but non lucratif Archewell, dont une grande partie est concentrée aux États-Unis.

Selon Mlle Tominey, le couple basé en Californie devrait continuer à perdre du terrain en Grande-Bretagne à l’avenir.

Mme Tominey a ajouté: « Il était intéressant de noter, d’après une mise à jour de la Fondation Archewell la semaine dernière, que quelques-unes des diverses ‘actions’ entreprises par le couple ces dernières semaines, des notes envoyées par le prince Harry aux vétérans américains à une discussion avec une base américaine. organisation de femmes, a généré une large couverture au Royaume-Uni. «