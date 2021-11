Harry et Meghan soutiennent la « réconciliation » avec la famille royale alors que le règne de la reine touche à sa fin | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020, dans une décision baptisée Megxit. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont déménagé en Californie pour mener une vie «financièrement indépendante» loin du cabinet.

Depuis qu’ils ont déménagé aux États-Unis avec leur premier enfant Archie, maintenant âgé de deux ans, le couple a également accueilli leur nouvelle fille dans le monde.

Lilibet « Lili » Diana est née en juin et partage son surnom avec son arrière-grand-mère de 95 ans, la reine.

Depuis que les Sussex ont déménagé aux États-Unis, ils n’ont pas fait de voyage de retour au Royaume-Uni en tant que famille de quatre personnes.

Harry est retourné au Royaume-Uni à deux reprises depuis qu’il a quitté ses fonctions royales, mais jamais avec sa femme ou ses enfants.

Il est revenu en avril pour une courte visite afin d’assister aux funérailles de feu le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans.

Il est également revenu en juillet pour dévoiler une statue de sa défunte mère la princesse Diana, avec son frère le prince William, 39 ans.

Les deux apparitions ont notamment eu lieu à la suite de l’interview explosive que lui et Meghan ont faite avec l’animatrice de l’émission de télévision américaine Oprah Winfrey en mars.

Lors de leur comparution, le couple a fait une série de déclarations sismiques sur leur temps en tant que membres de la société.

Le Dr Owens, chercheur associé honoraire au Center for the Study of Modern Monarchy de l’Université Royal Holloway, a ajouté : « J’imagine qu’il y aura une sorte de réconciliation plus tard, donc cela dépend simplement de la durée du règne de la reine. .

En 2022, la reine fêtera son jubilé de platine, marquant ses 70 ans à la tête de l’État.

Sa Majesté deviendra le premier monarque britannique à célébrer cette occasion capitale.

Les célébrations de son règne historique se poursuivront tout au long de l’année et comprendront également un jour férié prolongé du jeudi 2 au dimanche 5 juin.

Un certain nombre d’« événements et activités communautaires » ont été prévus au cours de ces journées en tant que célébrations pour le public britannique.

La duchesse de Cornouailles jouera un rôle de premier plan pour marquer l’événement marquant de la reine l’année prochaine, car elle présidera le «Big Lunch», la fête de rue du jubilé britannique.

Sa Majesté la Reine décernera également des médailles du jubilé de platine à certains membres de la famille royale.

Une porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: « Un grand nombre de membres de la famille royale recevront la médaille du jubilé de platine conformément aux deux jubilés précédents. »

Parmi ceux qui devraient recevoir le prix figurent le prince Andrew et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Selon le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, Meghan et Harry semblent également être sur la liste pour recevoir la médaille « commémorative ».