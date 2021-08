Harry et Meghan trouvent peut-être la liberté, mais ils perdent le respect, déclare Margaret Holder | Royale | Nouvelles

in

Il semble que nous devions emprunter l’avion-fusée Virgin Galactic de Richard Branson pour échapper à leurs rappels sans fin d’eux-mêmes et à leur besoin constant de “compassion”.

“Quand une personne ou une communauté souffre, un morceau de chacun de nous le fait avec eux”, disent les Sussex, sans égard pour le père âgé de Meghan, Thomas Markle, jeté dans l’oubli impitoyable du péché monstrueux d’avoir pris quelques photos idiotes. .

Et aucune mention des souffrances qu’ils ont infligées avec désinvolture à la famille de Harry, en particulier à sa grand-mère récemment veuve de 95 ans, après laquelle ils ont nommé leur fille “Lilibet” – le surnom de la famille de la reine.

“La reine a fait preuve d’une patience admirable avec les provocations répétées de son petit-fils troublé tout en essayant de maintenir la dignité de l’institution de la monarchie.”, une tâche qui n’a pas été aidée par les relations dégoûtantes du prince Andrew.

Elizabeth II – ou peut-être devrions-nous l’appeler Lilibet le Premier – doit être consternée par une autre bordée des partisans des Sussex, Omid Scobie et la co-écrivain Carolyn Durand, dont le livre Finding Freedom a une mise à jour avec goût programmée pour le 31 août, l’anniversaire de la mort de Diane.

La nouvelle version traite des suites de l’interview du couple avec OprahWinfrey. dans lequel leur plainte de remarques raciales par un royal anonyme a incité la réponse succincte de la reine, « les souvenirs peuvent varier ».

Les avocats de Meghan et Harry ont déclaré que les auteurs ne parlent pas pour eux. Mais publié en feuilleton dans un magazine américain, le livre dit que le commentaire de la reine “n’est pas passé inaperçu” auprès du couple, qui n’a “pas été surpris” que la “pleine propriété” n’ait pas été prise.

Scobie dit qu’Harry et Meghan entrent dans “l’ère de la visibilité” et ajoute : “Ils disent que la preuve est dans le pudding, et ce que nous sommes sur le point de voir, c’est ce pudding.”

Espérons-le. « Perpétuer leur statut de victime peut offrir une publicité mondiale saluée par les géants des médias qui ont des contrats commerciaux avec les Sussex. » Cependant, les gens finiront par se lasser d’entendre le même vieux disque fissuré et le couple devra se réinventer s’il le souhaite. doivent rester bancables dans un marché en évolution rapide avec de nombreux concurrents.