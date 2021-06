Harry et William rament jusqu’à END – Les frères s’uniront pour Diana dans des semaines pour guérir la faille | Royale | Nouvelles

in

La princesse Diana “préoccupée” par l’éducation de Charles, selon un expert

Stewart Pearce était l’entraîneur privé de la voix et de la présence de la princesse, qui a travaillé avec ce qu’il appelle une Diana «libérée» après l’interview de Martin Bashir Panorama en 1995. Il l’a aidée à perfectionner sa voix, son équilibre et son expression au cours des années 1990. Le couple a travaillé ensemble pour affiner sa voix, en utilisant des exercices mentaux pour améliorer sa confiance, son indépendance et sa détermination. Depuis son domicile à Londres, Stewart, 68 ans, a utilisé sa connaissance de la famille et son expertise pour voir la vérité derrière les paroles de Harry en particulier.

Et il pense que les frictions publiques apparentes entre Harry, son père et William ne sont pas aussi graves qu’il y paraît.

Il voit également Kate, duchesse de Cambridge, comme un acteur clé de la réconciliation.

Il a déclaré: “En ce qui concerne la nature peu flatteuse de certaines des déclarations de Harry, je ne pense pas qu’elles aient été peu flatteuses.

«Je sens qu’ils ont été complètement réels, je sens qu’ils ont été complètement ancrés, je sens qu’ils ont été complètement authentiques.

« Ils s’expriment dans le contexte de tout l’engendrement qu’Harry a vécu dans le cadre de la thérapie.

«Il a décidé qu’il ne pouvait plus vivre avec la colère qui faisait rage qu’il ressentait à l’intérieur et le désir de se livrer à des comportements déchaînés. Peut-être que sa santé physique était endommagée par trop de drogues, trop d’alcool, trop de cigarettes.

«Mais lui, dans l’esprit de la révélation, n’a jamais été vindicatif, n’a jamais été accusateur dans le sens de déclarer des choses illégales, il n’a jamais été malhonnête, mais il a été immensément austère dans sa vérité.

On pense que les frères se réconcilieront pour le dévoilement d’une statue à leur mère le mois prochain (Image: .)

«Je ne vois aucune vengeance, je ne vois aucune projection de colère dans tout ce qu’il dit. J’ai l’impression que ce qu’il dit est : réveillons-nous tous.

«Être au courant de la vie de ces personnes – les histoires que nous avons entendues sur les garçons qui ne s’entendent pas ou le dénigrement entre Harry et son père – est l’étoffe de nos vies.

«Dans le ton d’expression de Harry, nous n’entendons pas de spleen, de colère, de vengeance, de représailles et n’entendons aucune forme de manque de respect.

«Ce que nous entendons, c’est un jeune homme qui fait des fouilles émotionnelles et fait une autopsie émotionnelle sur ce qu’il croit être les valeurs du monde. Il se trouve que je partage ses valeurs. Nous devenons émotionnellement intelligents, parlant de ce que nous ressentons.

Stewart pense que la façon dont les deux frères se projettent maintenant montre à quel point ils sont matures. Il a ajouté: «Je vois toujours cela, même s’ils ont mûri et ont pris d’autres niveaux de responsabilité.

“Je les vois toujours comme des individus extraordinaires, beaux, intelligents et sincères émotionnellement, dont je pense que nous devrions être fiers car ils créent un statut pour les jeunes qui grandissent aujourd’hui.”

Stewart Pearce était l’entraîneur privé de la voix et de la présence de la princesse Diana (Image: NC)

Stewart, qui a également travaillé avec Margaret Thatcher, a déclaré que Diana serait heureuse que Harry dise sa «vérité» et est convaincu que les frères peuvent régler les problèmes et apparaître pacifiquement ensemble en juillet lors du dévoilement de la statue Diana Memorial à Londres.

Il a déclaré: «Connaissant Diana aussi intimement que moi, où elle a exposé les vicissitudes les plus intimes de son être, je pense qu’elle soutiendrait pleinement ce processus interactif. Elle connaît extraordinairement bien ces deux garçons.

“Où qu’elle soit en ce moment, je suis sûr qu’elle supervise l’ensemble du processus avec beaucoup de joie, avec beaucoup d’enjouement, avec beaucoup de légèreté et de facilité, et serait ravie de la nature de la statue . Mais la connaissant elle et eux comme je le fais, je ne vois pas qu’il y aurait des invectives ou de la rate.

Stewart dit qu’il voit des parallèles entre les récents commentaires de Harry sur sa vie et les interviews de sa mère dans les médias dans les années 1990.

Il suggère que Harry “vive l’héritage” de sa mère et partage le trait de sa mère pour s’exprimer d’une position privilégiée.

Il a expliqué: «Ils ont cette immédiateté authentique, à la fois Harry et la princesse Diana. C’est vraiment le fils de sa mère. Diana mesurait toujours tout ce qu’elle faisait, même si parfois, comme nous tous, elle était impétueuse. Quand elle était vraiment aux abois et en conflit ou en difficulté, elle explosait parfois. Ce n’était jamais une explosion contre qui que ce soit pour leur faire du mal.

Stewart suggère qu’Harry «vive l’héritage» de sa mère (Image: .)

«Je sens qu’ils (les frères) vivent l’héritage de Diana dans son sens le plus pur.

«Ils sont absolument attentionnés, compréhensifs, compatissants, altruistes – et cela semble être tout à fait authentique, tout comme cela l’était d’elle. Je crois que c’est parce qu’ils ressentent vraiment le besoin de s’exprimer à partir d’une position privilégiée envers des personnes qui peuvent se considérer comme privées de leurs droits, dissociées ou désorientées. Ils semblent expédier cela avec beaucoup de soin. »

Il pense également que Kate, la duchesse de Cambridge, est la clé de toute réconciliation, comme elle semblait l’être lors des funérailles du duc d’Édimbourg.

Il a dit : « Elle est une artisane de la paix. Elle aime l’harmonie et l’équilibre. Regardez à quoi elle ressemble. Tout est en équilibre absolu. Tout est toujours aussi précis.

«Bien sûr, si elle voyait ces deux garçons, dont elle sait qu’ils ont un lien très étroit, explorer des défis, je suis sûr qu’elle interviendrait et essaierait d’être le pacificateur.

«Mais je sens que toutes ces émotions ont été complètement démesurées.

Diana: The Voice of Change fait ses débuts sur Amazon et dans les librairies le 15 juin (Image: NC)

« Les frères royaux ne sont pas censés se disputer ? Oh allez, soyons réalistes !

Il a poursuivi: “Kate partage les traits de Diana. Elle a vraiment écouté les histoires extraordinaires de ce que William et Harry lui ont raconté sur leur mère. Kate est différente de Meghan. Elle est dans l’adhésion à ce que c’est d’être royal. Ce n’est pas l’expérience de Meghan.

Son expérience avec la princesse est explorée dans Diana: The Voice Of Change, son nouveau livre sorti ce mois-ci. Il a déclaré: «Ce n’est pas un révélateur. C’était une exploration. J’ai senti que quelque chose de très puissant devait être révélé sur la nature de Diana.

« Il y a eu des livres extraordinaires, mais ils abordent la vie de Diana d’un point de vue chronique et souvent d’opinions. Je voulais que les gens renouent avec l’essence de Diana – une exploration de la véritable âme de Diana.

● Diana: The Voice Of Change fait ses débuts sur Amazon et en librairie le 15 juin.