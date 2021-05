Harry humilié alors que les médias américains s’en prennent à Duke – « Un enfant envahi faisant une crise de colère ! » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry se sont retrouvés une nouvelle fois fermement sous le feu des projecteurs. Ces dernières semaines, le couple a annoncé une série de nouvelles entreprises commerciales et est apparu dans plusieurs interviews diffusées. Les vannes publicitaires se sont ouvertes à la suite de leur conversation avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey.

C’est ici qu’ils ont adressé plusieurs allégations à la famille royale, notamment sur des sujets tels que la santé mentale et le racisme.

Plus récemment, Harry est apparu dans le podcast “Armchair Expert”, animé par la célébrité Dax Shepard.

Les auditeurs étaient furieux alors que Harry blâmait l’éducation de son père, le prince Charles, sous la reine et le prince Philip, pour avoir entaché négativement sa propre enfance, la décrivant comme “une douleur et une souffrance génétiques”.

Pas une semaine plus tard, il est apparu dans le premier épisode de sa nouvelle série Apple TV + avec Winfrey “The Me You Can’t see”, et a accusé la famille royale de “silence total et négligence totale” pendant que Meghan se battait pour s’adapter à la vie de palais, ajoutant que la famille a tenté d’empêcher le couple de partir.

Pour beaucoup, ce fut la goutte d’eau, y compris la journaliste Maureen Callahan, qui a écrit une chronique accablante sur le premier épisode du New York Post.

Elle a déclaré: “Nous regardons un enfant trop grand faire une crise de colère épique, et le point n’est pas clair.

« Harry veut-il faire tomber la famille royale ?

“Prouvez qu’il a quelque chose qui vaut la peine de contribuer? Sait-il même ce qu’il veut?

JUSTIN: L’université s’excuse d’avoir partagé une photo du prince Philip “raciste”

La source a déclaré que William était à la fois déçu et “grandement préoccupé” par la dernière bordée de Harry dans son dernier documentaire avec Winfrey.

En parlant de Meghan, Harry a également exprimé sa crainte que l’ancienne actrice ne se retrouve dans une situation similaire à celle de sa mère, la princesse Diana.

Il a déclaré qu’il s’était tourné vers la consommation excessive d’alcool et de substances pour faire face à la mort de Diana, ajoutant qu’il craignait que le harcèlement des médias ne se termine par la mort de Meghan.

Harry a dit: “[Diana] a été poursuivie à mort alors qu’elle était en couple avec quelqu’un qui n’était pas blanc ».

Il a poursuivi: “Et maintenant, regardez ce qui s’est passé.

“Vous voulez parler de l’histoire qui se répète.

“Ils ne s’arrêteront pas jusqu’à ce qu’elle meure.”