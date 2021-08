Harry «joue la carte de la victime» alors que les mémoires de Duke sont déchirées par un universitaire | Royale | Nouvelles

Le prince Harry doit « rompre avec la parodie », selon un commentateur

Le duc et la duchesse de Sussex ont été la source de beaucoup d’attention médiatique ces dernières semaines après avoir tous deux annoncé de nouveaux projets commerciaux. Meghan travaille sur une nouvelle animation dans le cadre de l’accord gigantesque d’Harry avec Netflix – bien qu’il soit de 109 millions de livres sterling – appelé “ Pearl ”, recrutant les services de production de David Furnish, le mari d’Elton John. Meghan et Harry ont également travaillé pour aider les personnes dans le besoin.

Le dernier effort du prince Harry a suscité plus de controverse: un mémoire, dans lequel il devrait faire la lumière sur son temps avec la famille royale, sa croissance et les événements menant au Megxit, dont les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.

Beaucoup se sont demandé combien il pourrait révéler de plus suite au nombre d’entretiens qu’il a donnés depuis qu’il a quitté le cabinet.

Cette année, il s’est entretenu avec l’animateur de talk-show américain et ami proche Oprah Winfrey dans ce qui s’est avéré être une interview explosive, accusant les membres de la famille royale de racisme et de ne pas aider la santé mentale de Meghan.

Il a ensuite discuté de sa “douleur et souffrance génétique” qui lui ont été transmises par la reine et le prince Philip via son père, le prince Charles, lors du podcast “Armchair Expert”; après cela, il a parlé dans le premier épisode de sa série Apple TV + et de Mme Winfrey, “The Me You Can’t See”.

Prince Harry : le duc « joue la carte de la victime » selon un universitaire de premier plan (Image : PA)

Megxit : le couple photographié à la Maison du Canada à Londres peu de temps avant leur départ du Royaume-Uni (Image : GETTY)

Ils ont cependant utilisé leurs nouvelles plateformes pour promouvoir le bien.

Comme Marlene Koenig, une experte royale, l’a déclaré à Express.co.uk : “Ils veulent aider les gens, ils ont aidé, ils ont juste donné des choses à un refuge pour femmes à Los Angeles.

“Archewell travaille également avec Jose Andre, le chef basé à Washington DC avec la cuisine centrale mondiale – je lui fais suffisamment confiance pour choisir des personnes qu’il associe à des groupes utiles.”

Mais, alors que beaucoup accueillent favorablement les nouveaux projets et actes de charité, beaucoup restent cyniques.

Mensonges privés : Harry a dû travailler pour un revenu pour la première fois de sa vie (Image : GETTY)

Joanna Williams, une universitaire de premier plan et directrice de Cieo, un groupe de réflexion, qui est également responsable de l’éducation et de la culture chez Policy Exchange, a déclaré que les actions de Harry étaient un parfait exemple de tout ce qui n’allait pas avec le réveil, et que le duc était ” jouer la carte de la victime à chaque occasion ».

Elle a déclaré à Express.co.uk: “Ce que Meghan et Harry font de si utile, c’est qu’ils verbalisent absolument ce qu’est l’air du temps, révélant involontairement les conséquences de beaucoup de ce genre d’idées réveillées.

“Vous prenez un couple qui, en ce qui me concerne, est l’incarnation absolue du privilège, en particulier Harry.

“Vous avez un homme blanc – quelle que soit la manière dont vous voulez jouer à cela, que ce soit pour des raisons identitaires, ou quelqu’un dont l’argent est venu par héritage – avec d’énormes richesses, qui a eu toutes sortes de portes ouvertes pour lui, qui a vécu une vie d’incroyables privilèges.

Oprah Winfrey: La paire a choqué le monde après leur interview explosive (Image: GETTY)

Prince William : Harry et son frère se sont récemment réunis pour dévoiler une statue de leur mère (Image : GETTY)

“Et pourtant, il parvient en quelque sorte à jouer la carte de la victime à chaque occasion et pense que son statut de victime, que ce soit à cause de la santé mentale ou du racisme par procuration en raison de sa relation avec Meghan, lui permet de prêcher au reste d’entre nous.

“Qu’il s’agisse de protéger l’environnement lors des vols privés, de racisme ou de santé mentale.”

Meghan et Harry ont attiré la colère du monde en 2019 après avoir utilisé quatre jets privés en 11 jours.

L’utilisation par Harry d’un tel mode de transport dans l’un des cas était ironique dans la mesure où cela l’a amené à un sommet Google sur la crise climatique en Sicile.

Romance royale: le couple est marié depuis trois ans (Image: Express Newspapers)

Andrew Murphy, directeur de l’aviation chez Transport & Environment (T&E), a déclaré plus tôt cette année : « Voler à bord d’un jet privé est probablement la pire chose que vous puissiez faire pour l’environnement.

“Et pourtant, les super pollueurs super riches volent comme s’il n’y avait pas de crise climatique.”

Cependant, il a ajouté: “L’avantage est que le marché des jets privés est idéalement adapté pour aider à réaliser le moment Tesla de l’aviation, faisant des avions à hydrogène et électriques une réalité.”

Quoi qu’il en soit, Mme Williams a déclaré qu’il existait un contraste frappant entre le genre de choses que Meghan et Harry ont dites et les choses qu’ils font – un exemple concret de la nature contradictoire du réveil, a-t-elle affirmé.

Anniversaire de Meghan : elle a fêté ses 40 ans en dévoilant « l’initiative 40×40 » (Image : Youtube/The Royal Family Channel)

Elle a déclaré: “Cela incarne vraiment tout ce qui ne va pas avec la culture éveillée quand elle semble être quelque chose d’incroyablement radical, presque révolutionnaire, mais en réalité, cela permet aux gens de conserver exactement le même privilège tout en prêchant à tout le monde comment ils devraient se comporter et parler aux autres.

Plus récemment, pour marquer son 40e anniversaire, Meghan a lancé “l’initiative 40×40” où elle demande à 40 “amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux” de donner 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.