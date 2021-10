Harry Jowsey appelle James Charles une insulte homophobe sur un podcast

Lire du contenu vidéo

Tap In avec Harry Jowsey

Étoile de la réalité Harry Jowsey est sous le feu après un clip de son podcast appelant Jacques Charles une insulte homophobe l’a fait en ligne, pour être supprimée peu de temps après sa publication … et Jowsey s’excuse déjà.

L’ancienne star de « Too Hot to Handle » a sorti mardi un nouvel épisode de son podcast populaire « Tap In », et environ 8 minutes plus tard, vous pouvez l’entendre parler à quelqu’un dans la pièce du gourou du maquillage James Charles … affirmant que Charles fait avance sur lui.

Jowsey a déclaré: « James Charles essaie de me baiser … le maquilleur. Vous ne savez pas qui il est? Juste quelques f*****. »

Il semble que le commentaire n’était pas censé faire la coupe finale du podcast et semblait être davantage une conversation entre Jowsey et un membre de son équipe. Cependant, les auditeurs n’ont pas tardé à saisir l’audio et à le publier en ligne.

La version originale du podcast de Jowsey durait 40 minutes, et elle ne dure plus que 27 minutes … il semble donc qu’un éditeur ait supprimé le commentaire de James Charles ainsi que d’autres segments de l’épisode et ait rechargé la version plus courte.

Harry nous dit : « Je suis profondément embarrassé d’avoir utilisé un terme aussi offensant avec tant de désinvolture dans une conversation. J’ai déjà parlé avec James en privé et j’ai hâte d’utiliser cela comme une expérience d’apprentissage et de ne pas oublier le poids que mes mots portent. Je Je tiens également à m’excuser sincèrement auprès de l’ensemble de la communauté LGBTQ+ que je soutiens de tout cœur.

@harryjowsey/Tik Tok

Le commentaire est quelque peu surprenant étant donné que Jowsey a récemment déclaré qu’il était un allié de la communauté LGBTQ +, affirmant que les femmes trans étaient des femmes et partageant avec qui il s’était connecté. Nikita Dragun.

Quant à Charles et Jowsey, il ne semble pas qu’ils aient une amitié solide, bien que nous les ayons vus lors des mêmes événements.

James Charles n’a pas encore commenté l’audio.