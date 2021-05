Harry Kane à Chelsea? Détrompez-vous alors que Carlton Cole révèle la réaction de choc de Roman Abramovich aux accords de transfert passés de Tottenham

Si Harry Kane a envie d’un transfert à travers Londres vers Chelsea, l’attaquant de Tottenham devra peut-être réfléchir à nouveau.

Les Blues sont l’une des trois équipes de Premier League, avec Man City et Manchester United, qui auraient exprimé leur intérêt à signer le capitaine anglais.

.

Kane veut quitter Tottenham à la recherche de trophées majeurs

Mais faire des affaires entre les deux clubs sera loin d’être facile.

Nous savons tous que le duo est rival sur le terrain, tandis que les singeries hors du terrain, comme lorsque Chelsea a arraché Willian sous le nez des Spurs en 2013, n’ont pas aidé.

En plus des retombées sur le transfert de Willian, Chelsea voulait acheter Luka Modric aux Spurs en 2011, mais a été refusée, tandis que dans un match de 2016, les tensions se sont répandues sur le terrain lors de la soi-disant “ bataille de Stamford Bridge ” lorsque les Spurs étaient en lice pour le titre en 2016.

Et l’ancienne star des Blues Carlton Cole a révélé que le propriétaire Roman Abramovich avait eu une réaction incroyable à la simple pensée de traiter avec Tottenham bien avant que Kane ne frappe le fond des filets.

Cole s’est rendu chez les Spurs dans l’espoir d’effectuer un transfert au nord de Londres en 2006, mais a ensuite été convoqué à une réunion avec le milliardaire russe.

.

Abramovich voulait acheter Tottenham avant de s’installer à Chelsea en 2003 et n’aime pas traiter avec Tottenham

Expliquant sa rencontre avec Abramovich, Cole, qui a gravi les échelons à Chelsea, a déclaré au Sports Bar sur talkSPORT: «Je quittais Chelsea et j’étais censé aller aux Spurs.

«Je suis allé et j’ai eu mon examen médical et quelque chose s’est passé avec l’affaire.

«Roman Abramovich a entendu le murmure que j’allais là-bas. J’ai donc été rappelé par Chelsea et j’ai dû rencontrer Roman.

«Il avait son interprète à côté de lui et son autre conseiller et j’avais mon père et mon oncle avec moi.

«Il a dit:” Nous ne faisons pas affaire avec les Spurs, choisissez un autre club “.

. – .

Cole a gravi les échelons à Chelsea avant de signer pour West Ham en 2006

«Il voulait me donner un autre contrat, mais pour que cela se produise, j’aurais dû aller en Russie et jouer pour son autre club là-bas. [CSKA Moscow].

«Je me souviens d’avoir été au terrain d’entraînement de Tottenham et de tenir leur maillot. C’était proche, mais j’ai pris la bonne décision à la fin.

Carlo Cudicini est le seul joueur de Chelsea à avoir rejoint Tottenham à l’époque d’Abramovich.

. – .

Le match de mauvaise humeur de Chelsea avec Tottenham en 2016 est connu sous le nom de “ bataille du pont ”

Le gardien de but, qui jouait alors le deuxième violon contre Petr Cech, a été autorisé à partir en transfert gratuit en janvier 2009.