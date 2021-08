Harry Kane a déclaré que c’était le ” bon moment ” pour le transfert de Man City alors que Pablo Zabalata insiste sur le fait qu’il en a ” assez fait ” pour Tottenham

Pablo Zabaleta pense que le moment est venu pour Harry Kane de déménager à Manchester City alors que les rumeurs continuent de lier l’attaquant de Tottenham à un transfert à l’Etihad.

Le joueur de 28 ans était absent de l’équipe de la journée des Spurs pour affronter les champions de Premier League dimanche, où un but brillant de Heung-Min Son a vu les Lilywhites manquer les victoires méritées 1-0.

GETTY

Kane a tout donné dans un maillot des Spurs, devraient-ils le laisser partir ?

Kane veut quitter son club d’enfance pour réaliser son ambition de remporter des trophées et il n’a pas réussi à se rendre sur le terrain d’entraînement des Spurs comme prévu plus tôt ce mois-ci, bien qu’il ait par la suite insisté sur le fait qu’il n’avait pas refusé de s’entraîner dans une déclaration fortement formulée.

Et Zabaleta, qui a remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue à l’Etihad de 2008 à 2017, aimerait voir le prolifique leader passer à Manchester, insistant sur le fait qu’il a mérité son transfert.

L’Argentin a déclaré: “Nous verrons si l’argent est là et nous en dépenserons pour Harry Kane, mais ce sera bien de le voir jouer pour City.

« Il est au bon moment pour lui d’aller dans un autre club et d’avoir une expérience différente, quand vous regardez toutes les meilleures équipes qu’ils recherchent des joueurs qui peuvent marquer 25 buts par saison, vous avez toujours besoin de joueurs comme ça.

.

Kane a un énorme dilemme devant lui

Zabaleta a joué en Premier League pendant 12 ans pour Man City et West Ham

“Évidemment Sergio [Aguero] a quitté le club et ils n’ont que Gabriel Jesus comme attaquant, mais nous connaissons tous la qualité de Kane si vous voulez gagner des trophées et [he] sait qu’il en a assez fait pour les Spurs et veut bouger, peut-être que City est l’un de ces clubs.

Les champions en titre de la Premier League ont déjà signé Jack Grealish d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling – un record de transfert britannique.

Kane, le milieu de terrain, s’est associé cet été au sein de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de l’Euro 2020 avant d’échouer contre l’Italie.

Et demandé si le meneur de jeu de 25 ans valait le prix énorme qu’il sait avoir au-dessus de sa tête, l’ancien défenseur argentin Zabaleta a déclaré: “Si vous regardez les marchés ces jours-ci, peut-être que oui, mais c’est toujours ridicule mais chaque année c’est de pire en pire.

Grealish a fait ses débuts en Premier League pour City contre les Spurs dimanche

“L’argent a augmenté massivement au cours des dernières années, donc si vous payez 100 millions de livres pour Grealish, il est encore jeune, donc c’était une excellente signature pour Man City, d’autant plus qu’il peut jouer dans un certain nombre de postes différents.

«Regardez les frais de transfert ces jours-ci, ils sont fous. Ce n’était pas comme ça il y a quelques années quand je suis arrivé en Premier League et si vous voulez acheter un joueur de haut niveau dans n’importe quel club, il vous demandera beaucoup d’argent.