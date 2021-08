Harry Kane a déclaré que son équipe avait foiré les efforts pour forcer le transfert

in

Dimitar Berbatov estime que les conseillers d’Harry Kane ont commis une erreur de jugement en se fondant sur l’accord d’un gentleman sur son avenir de transfert.

Le capitaine anglais a fait connaître son envie de quitter les Spurs. Il n’a pas figuré dans Tottenham’s victoire du premier jour contre Man City, car il n’est pas encore en forme. Cependant, ses efforts pour quitter le nord de Londres et déménager à Manchester City dominent la situation.

Kane pense qu’il a un gentleman’s agreement avec le président de Tottenham, Daniel Levy. Dans une conversation entre les deux hommes l’été dernier, Levy a déclaré que Kane pourrait partir si le club ne parvenait pas à remporter un trophée ou à se classer parmi les quatre premiers en 2020/21.

Pendant ce temps, la question des honoraires de l’attaquant demeure. Levy voudrait 150 millions de livres sterling pour son homme vedette, avec La meilleure offre de la ville jusqu’à présent atteignant 127 millions de livres sterling.

L’ancien attaquant des Spurs Berbatov a vécu une saga de transfert similaire en 2008. À la suite de nombreuses spéculations, il a fait un transfert le jour même de Tottenham à Manchester United.

“Je sais de première main que c’est une situation très difficile, mais même avec tout ce qui se passe, j’aimerais le voir jouer”, a déclaré Berbatov à Betfair. «Au moins de cette façon, il pourrait aider l’équipe. S’il ne participe à aucun match, alors je pense que nous avons un problème.

“Il est facile dans cette situation d’avoir des accusations partout, les seules personnes qui connaissent la véritable histoire sont Harry Kane, son agent et Daniel Levy.

“S’ils ont parlé à la fin de la saison dernière et qu’ils avaient un gentleman’s agreement qui a été rompu, ce n’est pas une bonne situation et il n’est pas surprenant que Kane soit foutu.”

Le soi-disant gentleman’s agreement a été largement couvert et bien que Berbatov puisse s’identifier à Kane, il pense qu’il aurait dû le voir venir.

“L’équipe de Kane n’aurait pas dû être aussi naïve avec cette situation car le football est un business. Bien sûr, nous aimons le style de ces messieurs qui serrent la main et disent : « oui, vous avez ma parole », mais parfois dans le football, cela ne fonctionne pas comme ça et vous vous fâchez.

“Dans ce cas, le seul scénario que je vois qui résoudra la situation est que City donne à Daniel Levy ce qu’il veut, sachant comment il fait des affaires, c’est la seule façon dont Kane ira.”

La deuxième offre de 125 millions de livres sterling de City n’a pas été suffisante pour inciter les Spurs à vendre, qui conservent toujours leur évaluation initiale du joueur.

Tottenham s’est avéré impressionnant sans Kane

Malgré l’absence de Kane de l’équipe ce week-end, ils ont tout de même pu battre les champions de la saison dernière grâce à la frappe de Son Heung-min en seconde période.

“Battre les champions était une déclaration des joueurs, c’était comme s’ils disaient” regardez, il y a une vie après Harry Kane, nous pouvons nous passer de lui si nous en avons besoin “”, a ajouté Berbatov.

“Pour le moment, tout le monde veut toujours impressionner le nouvel entraîneur, s’assurer qu’ils sont dans ses plans, tout cela conduit à plus de pression sur le terrain et à plus de responsabilité partagée.

“City ne sera pas trop dérangé par cette défaite, oui, ce n’était pas idéal, mais ils savent que la saison est longue et ils ont eu un démarrage lent la dernière fois et l’ont gagné.”

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que il n’écoute pas les spéculations extérieures.

Il affrontera dimanche son ancienne équipe des Wolves.

