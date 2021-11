Harry Kane a deux records d’Angleterre en tête et veut jouer contre Saint-Marin après que l’attaquant de Tottenham soit devenu le meilleur buteur de tous les temps dans les matchs de compétition

Harry Kane a peut-être connu son pire début de saison au niveau des clubs, mais il continue toujours d’entrer dans l’histoire sur la scène internationale avec l’Angleterre

Les choses ont commencé de manière désastreuse pour l’attaquant de Tottenham ce trimestre, Kane ne gérant qu’un seul but et une seule passe décisive en Premier League, et il continue d’avoir l’air distrait après un transfert raté de 100 millions de livres sterling à Manchester City.

Harry Kane a fait paraître la tâche facile contre l’Albanie

Et était à nouveau méconnaissable de la version assiégée des Spurs de lui-même

Et donc, il doit être l’une des rares personnes satisfaites d’un trio de pauses internationales interrompant un début de saison passionnant en Premier League, car cela offre au capitaine anglais un répit de sa mauvaise forme de club.

Le joueur de 28 ans a déjà six buts pour les Three Lions depuis le début de la campagne nationale actuelle, et se rapproche maintenant de plus d’histoire, qu’il pourrait bien faire. EN DIRECT sur talkSPORT.

Le nouveau patron des Spurs, Antonio Conte, espère que son attaquant sera reposé pour ce qui devrait être une victoire facile sur Saint-Marin pour confirmer la place de l’Angleterre à la Coupe du monde, mais Kane aura d’autres idées.

Si l’attaquant joue et trouve le chemin des filets contre les ménés internationaux, il établira un nouveau record pour le plus grand nombre de buts anglais au cours d’une année civile.

Kane siège actuellement à 12, à égalité avec George Hilsdon en 1908 et Dixie Dean en 1927. Il a déjà réussi le même exploit, ayant également marqué 12 buts en Angleterre en 2019, mais voudra sûrement s’approprier le record avec un de plus avant 2021. touche à sa fin.

Kane améliore encore les records anglais d’avant-guerre comme celui détenu conjointement par Dixie Dean

Il semble que Kane dépassera inévitablement Rooney en tant que meilleur buteur d’Angleterre

Si Kane commence et remplit ses bottes, le buteur record Wayne Rooney aura un mal de tête encore plus grand lorsqu’il sera assis dans la pirogue troublée du comté de Derby.

Le tour du chapeau parfait de Kane lors d’une victoire 5-0 contre l’Albanie le place à la quatrième place du classement des buteurs de tous les temps en Angleterre, égalant le regretté Jimmy Greaves sur 44 buts.

Kane sera honoré d’avoir nivelé le regretté grand Jimmy Greaves

Gary Lineker (48) et Bobby Charlton (49) sont également à risque dans le classement, l’Angleterre affrontant une équipe de Saint-Marin contre laquelle elle a marqué 42 buts en seulement sept matchs.

Les 53 buts de Wayne Rooney, premier, seront ensuite les prochains pour Kane, mais remarquablement, le capitaine anglais actuel a déjà amélioré la légende de Manchester United en ce qui concerne les buts qui comptent.

Le triplé de qualification pour la Coupe du monde de Kane lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’Angleterre en matchs de compétition, maintenant à 39, deux d’avance sur le précédent détenteur du record, Wayne Rooney, 37.

Kane a renvoyé l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 et il pourrait y avoir beaucoup plus de moments emblématiques à venir

Plus significatif que tout cela, cependant, Kane a égalisé le record de Lineker de dix buts dans un tournoi majeur au cours de l’été en trouvant le filet quatre fois alors qu’il menait l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

En fin de compte, l’Angleterre de Kane a échoué lors des deux derniers tournois, mais une apparition en demi-finale et en finale montre l’énorme progression de l’équipe de Southgate, les performances de Kane justifiant des records, ainsi qu’un potentiel de remise de trophées à venir.

Et il appréciera sûrement la chance de commencer et d’ajouter à son bilan contre Saint-Marin, avec le manager Gareth Southgate révélant: «Bien sûr, il a envie de jouer.

« Il veut jouer. Nous devons nous assurer de gagner ce match et nous devons encore essayer de nous qualifier pour la Coupe du monde. »