Harry Kane a dit ” d’agir de la bonne manière ” alors que Darren Bent dit qu’il avait tort de manquer l’entraînement de Tottenham, mais les fans ont averti qu’il pourrait y avoir plus à la saga de transfert de Man City

On a dit à Harry Kane d'”agir de la bonne manière” après qu’il a été révélé qu’il n’avait pas suivi de formation pour Tottenham.

L’attaquant ne s’est pas présenté lundi au terrain d’entraînement des Spurs à Hotspur Way, ce qui devait être son premier jour de retour après sa longue pause après la campagne anglaise de l’Euro 2020.

Kane a-t-il pris cette position risquée dans sa tentative de s’éloigner des Spurs?

Sa non-présentation survient au milieu des rumeurs selon lesquelles Manchester City veut le signer, cependant, il est entendu que le président des Spurs, Daniel Levy, n’acceptera pas une offre de moins de 160 millions de livres sterling pour Kane.

Le fait que Kane ne se soit pas présenté à l’entraînement dans son club en a choqué beaucoup, y compris son ancien manager Harry Redknapp.

Et l’ancien attaquant des Spurs Darren Bent, bien qu’il comprenne la frustration de Kane, dit que le capitaine anglais a eu tort de le faire, insistant sur le fait qu’aucune “bouderie” ne changera l’avis du chef têtu Levy.

“Il est sous contrat et il devrait agir de la bonne manière pour se présenter”, a déclaré Bent à talkSPORT Breakfast.

« Soyez avec vos coéquipiers, faites votre [COVID] tester, quoi que vous ayez à faire. Il devrait se présenter.

«Je comprends à 100% sa frustration. Il veut déménager, il a clairement dit qu’il voulait partir, mais je pense qu’il y a une bonne façon de procéder.

Bent sait à quel point il est difficile de s’éloigner des Spurs mais pense que Kane s’y est mal pris

“Malheureusement, il est dans un club où il peut bouder et ne pas se présenter à l’entraînement mais cela ne résoudra pas les choses, cela n’adoucira pas la position de Daniel Levy.

« Il lui reste trois ans de contrat. Il devrait se présenter à l’entraînement et honorer son contrat, mais je comprends sa frustration.

Il a depuis été révélé que Kane ne s’est pas présenté pour une deuxième journée consécutive, mais devrait faire un retour plus tard cette semaine.

Kane est vénéré par les fans des Spurs, mais son séjour dans le nord de Londres risque de se terminer sur une note amère.

Lianne Sanderson de talkSPORT a également été surprise par la décision de Kane, mais a averti les fans de ne pas juger le joueur de 28 ans trop rapidement, car toutes les informations concernant cette saga de transfert pourraient ne pas être disponibles.

Kane a 221 buts en 336 apparitions avec les Spurs

“J’ai été surpris, il est évidemment le capitaine de l’Angleterre”, a ajouté Sanderson. “J’étais au dernier match à domicile de Tottenham de la saison et c’était à domicile contre Aston Villa et il a fait son tour d’honneur en ayant l’air très abattu.

«Je pense qu’il se passe plus de choses à huis clos que les gens ne le savent. Personnellement, je n’irais jamais à l’entraînement, mais je ne suis pas Harry Kane, je ne suis pas dans cette situation et je pense qu’il y a plus que ça.

«Je pense que cela aurait été intéressant si Paul Pogba ne s’était pas présenté à l’entraînement, je pense que cela aurait été complètement différent.

«Je pense qu’il se fonde sur l’espoir que la vérité finira par éclater. Je ne pense pas que ce soit basé sur l’argent…

“C’est dommage d’en arriver là, mais j’espère juste que les fans de Tottenham ne le voient pas comme une légende de Tottenham en raison du fait qu’il ne s’est pas présenté à l’entraînement.

“Nous avons besoin de plus d’informations.”

