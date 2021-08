Harry Kane a dit de “grandir” pour une approche “d’écolier” de la sortie du transfert de Tottenham et a averti qu’il n’avait “pas le droit” de sauter l’entraînement

in

Danny Mills a critiqué Harry Kane et son agent pour la façon dont ils ont géré la sortie proposée de l’attaquant de Tottenham Hotspur.

Le capitaine anglais ne s’est pas présenté à l’entraînement au cours des deux derniers jours consécutifs, bien qu’il soit attendu à Hotspur Way lundi matin après ses exploits à l’Euro 2020.

L’avenir de Harry Kane n’est toujours pas résolu à Tottenham

Il était à nouveau absent 24 heures plus tard, mais aurait l’intention de revenir plus tard dans la semaine.

Les Spurs ont choisi de ne pas commenter, mais il est entendu qu’ils sont au courant des plans de l’attaquant vedette et ne sont pas impressionnés par les actions de leur joueur et pourraient envisager d’infliger une lourde amende.

Kane pense que l’action était nécessaire pour essayer de forcer un déménagement à Manchester City, qui tient à le signer.

Avec trois ans restants sur son contrat, Daniel Levy n’est pas pressé de vendre le joueur de 27 ans et Mills pense que la suggestion d’un “gentleman’s agreement” n’allait jamais suffire à sanctionner un déménagement.

Levy est réticent à laisser Kane rejoindre Man City à tout prix et ne sera pas intimidé dans un accord

“Si vous êtes un bon agent, vous mettez une clause de rachat”, a déclaré Mills lors du coup d’envoi. «Vous mettez, si dans deux ou trois ans, si quelqu’un arrive avec 100 millions de livres sterling, vous pouvez y aller.

«Ou, si quelqu’un arrive avec 150 millions de livres sterling, vous pouvez y aller. Vous devez penser à ces choses en tant qu’agent, c’est votre travail !

« C’est comme des trucs d’écolier ! « Vous m’avez promis ceci et Daniel Levy a dit ceci ». Allez, grandis.

« Vous parlez d’entreprises de plusieurs milliards de livres qui se disent : « Vous savez, au pub, quand nous avons bu quelques pintes et que vous avez dit que je pouvais partir ? »

“Allez, ce n’est pas comme ça qu’on fait les contrats.”

Berbatov contraint de déménager à Manchester United à l’été 2008

La décision de Kane de sauter l’entraînement reflète des situations avec Dimitar Berbatov, Luka Modric et Gareth Bale – qui ont tous été autorisés à quitter le nord de Londres.

Bien que Levy ait laissé les accords plus tard dans la fenêtre, il a réussi à extraire le dernier centime de l’accord grâce à ses compétences de négociation impitoyables.

Les Spurs étant réticents à vendre à un rival de Premier League, et certainement pas pour moins de 150 millions de livres sterling, Mills est mécontent du refus de Kane de s’entraîner.

“Oui, parce que c’est votre travail”, a-t-il ajouté. « Si le directeur vous dit de vous présenter à sept heures du matin, vous vous présentez à sept heures du matin.

Nuno construit une nouvelle dynastie chez les Spurs, mais inclura-t-elle Harry Kane ?

« Sinon, vous pouvez recevoir une amende. Si le manager dit d’arriver à neuf heures du soir pour une séance d’entraînement, vous vous présentez à neuf heures.

« S’il dit de venir à une séance d’entraînement dans le parking avec les enfants, vous vous présentez au parking. C’est ce que vous signez ; c’est à vous de le signer !

« Vous n’avez pas besoin d’être un footballeur professionnel, la vie est faite de choix. Il a choisi de signer un contrat de six ans pour 200 000 £ par semaine.

“S’il avait été horrible après cette deuxième saison et n’avait jamais marqué un autre but et n’était pas dans l’équipe, ils doivent quand même le payer!”