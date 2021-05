Harry Kane a dit de snober Man City et de signer pour Manchester United ou Chelsea, Dimitar Berbatov révèle comment il a approché Daniel Levy en quittant Tottenham

On a dit à Harry Kane de refuser toute avance de Manchester City et de Pep Guardiola et de signer pour Manchester United ou Chelsea.

L’attaquant a donné quelques indices sur le fait qu’il voulait quitter Tottenham alors qu’il avait récemment révélé son espoir d’imiter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Dans une interview franche avec Gary Neville, Kane a laissé entendre qu’il aimerait quitter les Spurs.

City, United et Chelsea sont les favoris pour signer le joueur de 27 ans, la plupart affirmant qu’un déménagement au stade Etihad serait le meilleur car c’est l’endroit le plus susceptible de rapporter les trophées dont il a besoin.

Mais John Barnes pense que Kane ne devrait pas aller à City, déclarant à Bonus Code Bets: «En ce qui concerne les trois clubs, il devrait choisir Chelsea ou Manchester United plutôt que Manchester City.

«S’il va à Manchester City, il ne sera pas le joueur qu’il est à Tottenham, car à Tottenham, il est le créateur, le buteur et le point focal de tout.

«Alors qu’à Manchester City, il ne serait pas ça car il y a d’autres joueurs qui le pourvoient, c’est une façon de jouer plus complète à laquelle il ne serait pas habitué.

Guardiola a une fois arbitré les Spurs comme “ l’équipe Harry Kane ”. Maintenant, il le voudrait dans son équipe

«Chelsea et Manchester United ont besoin d’un avant-centre. Manchester United a de bons joueurs autour d’eux. Ils ont Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, mais ils ont vraiment besoin d’un numéro neuf.

“Chelsea a également besoin d’un attaquant, et il semble que Thomas Tuchel n’aime pas Tammy Abraham ou Timo Werner.”

Qu’est-ce qui va se passer dans la tête de Kane en ce moment? Eh bien, l’ancien attaquant de Tottenham Dimitar Berbatov a une très bonne idée.

Berbatov a quitté les Spurs en 2008 pour rejoindre Man United dans le cadre d’un contrat de 30 millions de livres sterling, ce qui a été plus douloureux par Sir Alex Ferguson que son remplacement de la hanche. Le Bulgare a maintenant fait plus de lumière sur ce qui s’est passé dans cette saga.

Attendez-vous à ce que Levy mène une bonne affaire, comme il l’a fait lors de la vente de Berbatov à United

Il a déclaré à Betfair: «Si Kane a dit au club qu’il voulait partir, ils devraient trouver un moyen raisonnable de s’entendre sur les frais et comment se séparer.

«J’étais à sa place et j’ai fait ce que j’ai fait, il est maintenant dans la même situation que moi et je comprends tout ce qu’il se passe.

«Je ne regrette pas la décision que j’ai prise, j’ai suivi mon propre chemin dans le football et venant d’un petit pays, j’ai toujours rêvé d’atteindre le plus haut niveau possible, je l’ai fait avec United et j’ai gagné des choses et j’ai été le meilleur buteur de la ligue.

«Le cas de Harry Kane est légèrement différent car il est chez lui en Angleterre, il a donc besoin de savoir quelles sont ses priorités, en fin de compte, le football consiste à jouer le jeu et à en tirer une pure joie, s’il reste aux Spurs, il obtiendra cela.

«La situation était probablement un peu plus facile dans mon cas car c’était une énorme opportunité pour moi, et mon ambition était grande, mais je devais encore réfléchir longuement et sérieusement à quitter les Spurs.

«Remettre une demande de transfert sera une expérience différente pour chaque joueur. Certains joueurs sont confiants, ils y vont la tête haute et tous gonflés et d’autres seront assez nerveux et tendus.

«Quand j’ai fait une demande de transfert chez Spurs, j’étais quelque part au milieu de cela, je suivais mon chemin et cela m’a donné confiance pour ne pas être tendu et nerveux, mais en même temps je n’étais pas trop confiant, je savais juste que c’était quelque chose que j’avais dû faire.

«C’était décevant pour le club et les fans, mais c’était la dernière étape de mon développement que je devais franchir, et je l’ai fait.

«C’est il y a si longtemps maintenant, il est difficile de se rappeler exactement comment cela s’est passé, mais j’étais avec mon agent et mon avocat et nous avons présenté la lettre au club et avons eu une réunion tendue, mais le reste appartient à l’histoire.

“C’était un moment étrange parce que vous savez que c’est décevant pour les gens, mais vous devez être fort et suivre votre chemin, et cela se produit dans le football.”