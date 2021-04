Harry Kane a fait un pourboire pour le transfert de Manchester United, mais l’histoire récente suggère que l’attaquant de Tottenham ferait mieux de rejoindre Man City ou Chelsea

L’avenir de Harry Kane est une fois de plus le sujet brûlant de la conversation après que Tottenham a succombé à la défaite de Manchester United dimanche.

Le capitaine anglais était impuissant à empêcher la défaite de son équipe alors qu’ils étaient surclassés par les Red Devils au nord de Londres.

Kane pourrait quitter Tottenham cet été si le club passe une autre année sans remporter de trophée

Le résultat a incité une foule d’experts à suggérer que l’attaquant devrait chercher une sortie estivale afin de réaliser ses ambitions de remporter des trophées.

Le co-animateur de talkSPORT, Danny Murphy, était l’un d’entre eux, déclarant que le joueur de 28 ans ne gagnerait rien aux Spurs s’il y restait.

«Je ne connais personne qui dit qu’il a désespérément envie de partir, mais j’ai vu qu’il a dit dans le passé qu’il voulait gagner des choses – il ne gagnera rien là-bas», a déclaré Murphy à talkSPORT.

Jamie O’Hara, quant à lui, a suggéré que les Spurs devraient envisager de tirer profit de leur atout le plus précieux afin de reconstruire leur équipe.

L’avenir de Kane à Tottenham est encore une fois un énorme sujet de débat

“En tant que fan des Spurs, vous ne voulez évidemment pas qu’Harry Kane quitte un jour le club de football”, a-t-il déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi.

«Mais s’il doit partir et que vous êtes en dehors du top quatre… il DOIT y avoir une reconstruction là-bas.

«Le club est une blague à la minute, les joueurs ne sont pas assez bons, pas d’envie, pas de cœur.

«Vous regardez Dele Alli, Harry Kane, Erik Lamela, Davison Sanchez, Eric Dier… nous pourrions lever 200 millions de livres ici et créer une nouvelle équipe.»

Kane, qui a marqué 217 buts en 329 apparitions pour les Spurs, chercherait à quitter son club d’enfance s’ils ne parviennent pas à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League et à se qualifier pour la Ligue des champions.

United, parmi une foule de grands clubs européens, a été associé à une décision de signer Kane, tandis que leurs rivaux Man City ont également été considérés comme une destination potentielle pour le capitaine anglais.

Et le mois dernier, l’attaquant de Watford Troy Deeney a déclaré à talkSPORT que Man United pourrait être un geste qui convient à Kane.

On pense que Solskjaer serait intéressé à amener Kane à United cet été

Il a déclaré: «Pour moi, il est l’un des meilleurs et des meilleurs du secteur. De plus, les passes le rendent désormais plus attrayant pour dire Man City, car il peut également relier le jeu.

«S’il allait à Man City, cela conviendrait-il à son jeu? Probablement pas. Je pense qu’un Man United lui va bien, mais cela va coûter beaucoup d’argent. »

Il est entendu que Kane préférerait passer du côté rouge de Manchester, mais s’il veut gagner des trophées, l’histoire récente suggère qu’il ferait mieux de rejoindre City ou Chelsea.

De la décennie 2010-2020, Chelsea a remporté plus que tout autre club de football anglais, après avoir remporté 11 trophées majeurs grâce à l’investissement lucratif de Roman Abramovich.

City est tombé juste en deçà de la première place avec dix trophées majeurs à cette époque, mais ils ont ajouté une autre coupe EFL à leur armoire à trophées en pleine croissance l’année dernière.

Les clubs anglais les plus performants de 2010 à 2020

1. Chelsea: 11 trophées majeurs (3x Premier Leagues, 4x FA Cup, 2x Europa Leagues, 1x Champions League et 1x League Cup)

2. Manchester City: 10 trophées majeurs (4x Premier Leagues, 4x League Cups et 2x FA Cup)

3. Manchester United: six trophées majeurs (2x Premier Leagues, 2x League Cups, 1x FA Cup et 1x Europa League)

4. Arsenal: trois trophées majeurs (3x FA Cups)

5. Liverpool: deux trophées majeurs (1x Ligue des champions et 1x Coupe de la Ligue)

United n’a remporté que six trophées majeurs au cours de cette décennie en comparaison, tandis que Liverpool a terminé la décennie en remportant deux trophées majeurs.

Ne vous y trompez pas, United et Liverpool sont de loin les clubs les plus décorés du football anglais, mais si Kane veut des trophées, il voudra peut-être jeter un coup d’œil à ses autres prétendants potentiels.

City est à la recherche d’un nouvel attaquant, mais on pense que la sensation du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est leur principale cible.

Chelsea a également été lié à Haaland, mais avec lui, apparemment lié à la ville, cela ouvre la porte à un transfert important pour Kane.

Daniel Levy rejetterait probablement toute avance de leurs rivaux londoniens pour son homme vedette, mais avec une énorme quantité de fonds à la disposition d’Abramovich, il pourrait recevoir une offre trop belle pour refuser.