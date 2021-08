Harry Kane a froid

in

23/08/2021 à 16h20 CEST

“Harry Kane, est l’un des nôtres & rdquor; (Harry Kane, c’est l’un des nôtres). Avec cette chanson a reçu les fans de Tottenham déplacé à Wolverhampton, à la 72e minute du match, l’entrée de son capitaine. Kane est réapparu avec les ‘éperons’ pour la première fois cette saison. Un caméo d’un peu plus de 15 minutes qui a servi à refroidir les rumeurs qui le relient à une signature pour lui Manchester City de Guardiola avant la fin du marché. Et cela a d’ailleurs remonté le moral des fans, et les éloges de l’entraîneur Nuno Espirito Santo.

« Il retrouve sa meilleure forme. Il a encore une marge de progression, mais aujourd’hui il nous a beaucoup aidé. Nous parlons de l’un des meilleurs footballeurs du monde. Nous sommes très chanceux d’avoir Kane & rdquor;, a condamné l’entraîneur portugais, avec qui l’attaquant s’est embrassé, complice, en fin de match.

Pendant ce temps, à Manchester, ils attendent toujours. Du club ‘citoyen’ il transpire qu’ils attendront la limite du marché, mais il y a aussi le sentiment que Kane a baissé le piston. Bien qu’au début de l’été, il ait refusé de reprendre l’entraînement avec Tottenham s’ils ne le laissaient pas sortir, et a fait allusion à un gentlemen’s agreement avec le président Daniel prélèvement Pour qu’il puisse négocier son départ, le temps l’a fait reculer.

Changement d’attitude de Kane

Après avoir vu le refus catégorique des « éperons » de parler d’un transfert, Kane noté comme faisant partie de l’opinion publique anglaise Il commençait à remettre en question son professionnalisme en ne se présentant pas à l’entraînement. Capitaine du club et de l’équipe nationale, l’attaquant ne voulait pas que son prestige soit terni par cette série. Il a changé son plan, rejoint la discipline de l’équipe et ce week-end il a joué les premières minutes.

Pep Guardiola il est conscient que la signature ne sera pas facile. “Peut-être qu’on a signé plus, peut-être pas”, a-t-il répondu samedi à propos de son activité sur le marché. « Il reste encore 10 jours, nous verrons ce qui se passe et quelles décisions nous prendrons. Mais comme je l’ai dit : si personne d’autre ne se présente, je suis plus que ravi de l’équipe que j’ai en ce moment & rdquor ;.

Telegraph : City prépare une nouvelle offensive

Dans la matinée de ce lundi, le journal anglais The Telegraph a publié que Manchester City envisage de faire une dernière offensive dans les derniers jours du marché. Pour l’instant, les dernières approches des célestes avaient tourné autour de 140 millions d’euros pour l’attaquant. Levy aurait refusé. Il faudra voir ce que City est prêt à offrir. Des sources du club ont nié qu’ils paieraient les 185 millions qui, selon Levy, pourraient changer les choses. Il reste neuf jours et le jeu est toujours en cours. Ce sera un long marché en Premier League.