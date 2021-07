Harry Kane, à la City pour 187 millions !

23/07/2021 à 12:11 CEST

Blanchiment d’Arnau

Un autre feuilleton d’été qui semble voir la lumière au bout du tunnel est celui de Harry Kane. L’international anglais, vice-champion d’Eurocup avec les ‘Three Lions’, voulait de toutes ses forces participer à un projet passionnant qui lui donnerait la chance de remporter des titres, ce qu’il n’a pas pu savourer dans le Tottenham Hotspur.

A 27 ans, le capitaine « éperon » a tenu tête à un négociateur coriace comme Daniel prélèvement, propriétaire du club Haringey. Le président des ‘Spurs’, toujours peu réceptif comme d’habitude chez lui, semblait déterminé à ne pas laisser échapper sa star, sans à aucun moment donner son bras pour se tordre. Mais à la surprise de tous semble avoir cédé.

Plus précisément, c’est le tabloïd anglais ‘Le soleil’ celui qui a obtenu l’information qui a déclenché la déception générale des fans londoniens. Le président de Tottenham, Daniel Levy, a accepté que Harry Kane rejoigne le Manchester City, révélant son changement de direction au joueur et à son équipe vendredi dernier. Un Kane exalté a communiqué à son cercle le plus proche la réalité de l’affaire alors qu’il était au mariage de son frère. Le frère aîné Charlie est l’agent du capitaine anglais et la bonne nouvelle a été partagée avec la famille et les amis lors de leur mariage dimanche dernier.

Bien que le média anglais se souvienne que le contrat n’est pas signé, déclare que Kane est ravi et que Levy, qui ne voulait pas le voir même en peinture chez un rival à Londres, aussi. « Les termes ont été provisoirement convenus et c’est une affaire incroyable. Maintenant c’est juste une affaire de détails. Harry est dans la fleur de l’âge et veut gagner des trophées. C’est un brillant signataire & rdquor;, poursuit la source de ‘The Sun’.

Son transfert est sur le point de secouer le marché :coûterait 187 millions d’euros! De plus, avec un salaire de plus de 24 millions d’euros par an, ce qui ferait le mieux payé des première ligue, devant David de Gea, Pierre-Emerick Aubameyang et Kevin de Bruyne. Un montant qui ferait aussi de Kane le deuxième transfert le plus cher de l’histoire, derrière Neymar (222 millions du PSG au Barça) et devant Mbappé (180 à Monaco).

Un « gagnant-gagnant » pour toutes les parties

L’opération sera réalisée et il semble qu’elle finira par devenir un « gagnant-gagnant » pour toutes les parties: Guardiola se reposera en sachant qu’Agüero a été bien remplacé, Tottenham en profite énormément financièrement et le joueur réalisera son souhait de continuer à jouer en Premier League.

Même ainsi, il ne s’agit pas du tout d’une simple signature. Les négociations avec Daniel Levy de l’autre côté de la table finissent toujours par se compliquer et stagner, mais tout porte à croire que dans ce cas elle finira par aboutir. En outre, Le remplaçant de Kane à Tottenham pourrait être Gabriel Jesús, selon ‘Le Soleil’.