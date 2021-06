Harry Kane à Man City, Erling Haaland à Manchester United, Kylian Mbappe à Liverpool ? De gros transferts impliquant des clubs de Premier League qui pourraient avoir lieu cet été

Une autre saison de Premier League est terminée et pour de nombreux clubs, les travaux sont en bonne voie pour préparer la saison prochaine.

La vie revenant progressivement à la normale, cela pourrait conduire à de gros transferts impliquant les joueurs les plus en vue du jeu.

Harry Kane pourrait quitter Tottenham à la recherche d’argenterie

Alors qu’Erling Haaland a également été fortement lié à un passage en Premier League

Sergio Aguero a déjà quitté Manchester City pour Barcelone est un geste majeur.

Est-ce que Pep Guardiola le remplacera, ou Gabriel Jesus viendra-t-il au premier plan? Et que feront les autres clubs de Premier League alors qu’ils cherchent à combler l’écart avec les champions City la saison prochaine?

talkSPORT.com examine les gros transferts impliquant des clubs de Premier League qui pourraient avoir lieu cet été.

Harry Kane

Il semble qu’il s’agisse de savoir quand plutôt que si Kane quittera Tottenham, l’attaquant a donné suffisamment d’indices pour qu’il pense qu’il est temps de passer à autre chose.

Manchester City et Manchester United semblent être les premiers à signer le joueur de 27 ans.

Attendez-vous à ce que le président des Spurs, Daniel Levy, ne laisse pas son précieux atout sans se battre.

Kane est avec les Spurs depuis qu’il est petit mais il semble qu’il veut un nouveau défi

Erling Haaland

City et United ont également été liés au Borussia Dortmund, le hotshot Haaland, le buteur prolifique avec 41 buts en autant d’apparitions pour son club en 2020/21.

Haaland pourrait être disponible pour aussi peu que 68 millions de livres sterling en 2022 lorsque sa clause de libération pourra être activée.

Tout club de Premier League qui a plus de 100 millions de livres sterling à dépenser cet été devrait entrer maintenant avant que la compétition ne s’intensifie vraiment.

Le père de Haaland, l’ex-footballeur Alfe-Inge Haaland, dit que son fils est construit pour la Premier League

Kylian Mbappé

C’est le transfert dont les fans de Liverpool sont obsédés depuis presque 18 mois et les discussions entre Mbappe et Anfield ont été relancées.

Il ne lui reste plus qu’un an sur son contrat au Paris Saint-Germain et tout souhait de partir aura été mis à profit par le fait qu’ils ont perdu le titre de Ligue 1 contre Lille.

Sur son propre avenir, le meilleur buteur de Ligue 1 a déclaré : “Ce que je veux, c’est gagner, avoir l’impression d’être quelque part où je peux gagner, où il y a un projet solide autour de moi.”

Il a cependant été largement rapporté que le Real Madrid est une destination privilégiée pour le vainqueur de la Coupe du monde s’il souhaite partir.

Liverpool et le Real Madrid sont les clubs les plus liés à Mbappe

Mohamed Salah

Nous ne devons pas oublier que Liverpool a un modèle commercial strict, donc une décision pour Mbappe devra peut-être se faire au prix de la vente de l’un de ses joueurs vedettes. Salah était le seul bon joueur constant en 2020/21, il est donc le seul à pouvoir partir pour beaucoup d’argent.

Il est sous contrat jusqu’en 2023, mais l’Egyptien a suggéré que son avenir à Anfield n’était pas assuré à plus d’une occasion.

Danny Murphy de talkSPORT ne peut pas voir Salah ou son coéquipier Sadio Mane, qui, de son propre aveu, a été en dessous de la moyenne cette saison.

“Ce sera intéressant de voir ce qui se passe avec Salah et Mane, s’ils restent tous les deux”, a déclaré Murphy. “Il y a des rumeurs que l’un d’eux pourrait partir mais je pense que les deux vont rester, surtout Salah. Beaucoup d’entretiens qu’il a donnés ces derniers temps ont été positifs, il dit les bonnes choses.

Liverpool n’aurait pas terminé dans le top quatre sans Salah, qui a marqué 22 buts en Premier League en 2020/21

Paul Pogba

Man United a connu une saison décente en terminant deuxième de la Premier League et en finale de la Ligue Europa.

Mais les inquiétudes quant à l’avenir de Pogba au club restent toujours en arrière-plan.

Le milieu de terrain, qui a flirté avec l’idée de partir à quelques reprises, a encore un an sur son contrat donc cet été serait la dernière chance pour les Red Devils de tirer profit de lui.

.

L’agent de Pogba a déclaré que son séjour au club était terminé en décembre

Jadon Sancho

United pourrait perdre un meilleur milieu de terrain à Pogba, mais les Red Devils semblent prêts à gagner un meilleur attaquant, Sancho étant à nouveau lié à l’échange de Dortmund contre Old Trafford.

United a fait de son mieux pour le signer l’été dernier, mais n’était pas disposé à payer le prix demandé de 108 millions de livres sterling.

Il sera disponible à un prix moins cher cette fois, ce qui pourrait accélérer un accord, surtout s’il impressionne à l’Euro 2020.

.

Sancho a quitté Manchester City en 2017 pour Dortmund. Maintenant, il pourrait rejoindre les rivaux de City

