Harry Kane à Manchester United alors que Troy Deeney se demande si l’attaquant de Tottenham peut être considéré parmi les grands de la Premier League sans titre

Troy Deeney s’est demandé si Harry Kane pouvait être considéré comme l’un des cinq meilleurs attaquants de l’histoire de la Premier League s’il ne remportait jamais de titres.

Les spéculations se multiplient sur l’avenir de l’attaquant de Tottenham avec le joueur de 27 ans à son apogée, mais n’ont toujours pas remporté d’argenterie majeure.

.

Tottenham pourrait perdre Kane si la sécheresse de son trophée de 13 ans se poursuit

Des rapports ont suggéré qu’il pourrait partir cet été, tandis que Kane lui-même était timide sur son avenir dans une interview le week-end.

Kane est déjà le neuvième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 160 buts et devrait dépasser Jermain Defoe (162) et Robbie Fowler (163) dans un proche avenir.

Il semble certain de devenir le troisième joueur à atteindre 200 buts en Premier League alors que – si la condition physique le permet – il semble prêt à défier le record d’Alan Shearer de 260.

Mais l’attaquant de Watford Deeney pense qu’il devra peut-être remporter les honneurs pour être considéré comme l’un des plus grands de tous les temps.

S’exprimant sur talkSPORT Breakfast, Deeney a déclaré: «Son record est ridicule, mais la façon dont vous devez le regarder maintenant – quelle est sa motivation?

«Ce ne sera pas financier, car il va bien de toute façon. Voulez-vous gagner des trophées?

« Si vous choisissez vos cinq meilleurs attaquants de l’histoire de la Premier League, y va-t-il sans rien gagner? »

Record de buteurs de la Premier League

1. Alan Shearer – 260

2. Wayne Rooney – 208

3. Andy Cole – 187

4. Sergio Aguero – 181

5. Frank Lampard – 177

6. Theyry Henry – 175

7. Robbie Fowler – 163

8. Jermain Defoe – 162

9. Harry Kane – 160

10. Michael Owen – 150

Caractéristiques de Rex

Alan Shearer était un héros de Newcastle, mais a également remporté la Premier League avec Blackburn

Deeney a poursuivi en suggérant que Man United pourrait être un geste qui convient à Kane.

Il a ajouté: «Je pense que c’est juste que les autres ont tous gagné quelque chose. Vous les avez mis un peu plus sur un piédestal parce qu’ils ont été là et l’ont fait et ont également mené leurs équipes dans les buts au cours de ces années.

«Pour moi, il est l’un des meilleurs et des meilleurs du secteur. De plus, les passes le rendent désormais plus attrayant pour dire Man City, car il peut également relier le jeu.

«S’il allait à Man City, cela conviendrait-il à son jeu? Probablement pas. Je pense qu’un Man United lui va bien, mais cela va coûter beaucoup d’argent. »

Le co-animateur de talkSPORT, Ally McCoist, pense que Kane pourrait partir dans un proche avenir et voit l’attaquant se trouver à un moment charnière de sa carrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Kane pourrait partir cet été, McCoist a répondu: «Oui, parce que le temps sera contre lui après cela. C’est aussi une période énorme pour Harry Kane. S’il peut mener l’Angleterre à des Euros fantastiques et marquer beaucoup de buts, alors il aura une vraie décision à prendre.

«C’est peut-être sa dernière occasion de signer pour un grand club alors qu’il est encore à son apogée.

.

Kane est le meilleur buteur de la Premier League cette saison

«Il a eu un ou deux problèmes de blessures, qui ont été bien documentés.

«Il n’y a rien de mal avec la loyauté et rien de mal avec Harry Kane qui veut rester et battre le record de Jimmy Greaves. En fait, c’est très admirable.

«Dans un monde idéal, ce serait la situation dans laquelle Harry Kane aimerait rester s’il se bat pour le titre et joue vraiment bien en Ligue des champions.

«Malheureusement, je ne peux pas voir cela se produire. Harry Kane a maintenant une grande décision à prendre et je ne serais pas surpris de le voir partir.

