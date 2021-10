Harry Kane à nouveau sans but alors que Tottenham bâclée passe devant Aston Villa, dépasse Arsenal et atténue la pression sur le manager Nuno Espirito Santo

Tottenham Hotspur a battu Aston Villa 2-1 en Premier League, mais Harry Kane était à nouveau vierge de but et un jeu bâclé aux deux extrémités menaçait de ruiner leur après-midi.

La pression sur le manager Nuno Espirito Santo s’est atténuée avec la victoire, mais une mauvaise finition et un jeu de milieu de terrain décousue auraient facilement pu voir les Villans donner un coup de poing aux Spurs.

Heung-Min Son a raté de nombreuses occasions mais a finalement forcé le but gagnant

Un but de Pierre-Emile Hojbjerg avait mis les Spurs sur la bonne voie en première mi-temps, malgré divers sorts dangereux des hommes de Dean Smith.

Souvent, c’était Eric Dier et Cristian Romero qui défendaient obstinément à l’arrière pour repousser Villa avec des erreurs bâclées qui jonchaient le jeu des hôtes.

Ils ont même eu du mal devant le but avec Son particulièrement prodigieux.

Ollie Watkins a égalisé car il semblait que Tottenham serait obligé de payer pour ses échecs.

Mais une frappe d’échappée, donnée comme un but contre son camp par Matt Targett, après 74 minutes, a permis à Nuno de se donner une marge de manœuvre après un mois difficile en N17.

.

Les stars de Tottenham célèbrent avec Hojbjerg après son premier match

Les Spurs ont commencé lentement à domicile et, malgré un changement de formation, semblaient lents, Villa détenant la majorité de la possession, sans offrir beaucoup de menace dans la surface de réparation.

Mais l’équipe de Nuno s’est progressivement adaptée au jeu dans le nord de Londres et tandis que l’attaque acharnée de Son n’a pas été récompensée par une chance de tirer clairement.

Kane, cependant, a presque produit l’un des moments de la saison.

Une faute sur Tanguy Ndombele a vu le ballon tomber statiquement juste à l’intérieur de la moitié de terrain d’Aston Villa, et le capitaine anglais s’est rapidement précipité dessus, repérant Emiliano Martinez hors de sa ligne, forçant l’Argentine à faire un arrêt intelligent.

Quelques secondes plus tard, Son a bouclé un tir large du poteau alors que la confiance grandissait dans les rangs des Spurs.

.

Spurs et Villa ont connu un démarrage lent dans le nord de Londres

Et puis ils ont fait la percée. Une interception de Romero a donné le coup d’envoi et une course en flèche de Hojbjerg a vu le Danois échanger des passes avec Son.

Avec le ballon sous contrôle, Hojbjerg a fait preuve d’un grand sang-froid pour fouetter le ballon au-delà de Martinez.

Après le but, cependant, le laisser-aller menaçait de faire dérailler les Spurs, une erreur de Skipp a entraîné un carton jaune et un coup franc dangereux, tandis que les glissades et les coups manqués de Hojbjerg, Son et Ndombele ont interrompu des mouvements prometteurs.

Les coups de pied arrêtés de Villa ont toujours causé un danger aux Spurs, les visiteurs ayant un réel avantage en hauteur sur leurs adversaires, tandis que John McGinn a fracassé une belle volée juste à côté alors que l’équipe de Smith cherchait à riposter.

Vers la fin de la première mi-temps, les Spurs pouvaient à peine sortir de leur surface de réparation tant la pression était intense, mais ils ont réussi à tenir bon avec des défis vitaux et des blocs de Romero et de leur partenaire central Dier.

.

Les Spurs ont dû se battre avant la pause

C’était plus ou moins la même chose après la pause avec Romero mettant son corps en jeu pour arrêter l’effort à bout portant de Targett.

Son s’est rendu coupable de plusieurs échecs en seconde période, qu’il s’agisse de frappes larges ou droites à Martinez.

Et ils ont été obligés de payer lorsque Villa a percé le milieu de terrain des Spurs beaucoup trop facilement et que le centre de Targett a trouvé Watkins, qui a dépassé Hugo Lloris.

Mais les Villans n’étaient à égalité que pendant quatre minutes.

Son a peut-être gaspillé son tir, mais au moment de la crise, il a réalisé une superbe passe décisive pour remettre Tottenham en tête.

Une rafale au bon moment sur la gauche l’a vu sprinter dans la surface et, après avoir déjoué Kourtney Hause, il a glissé le ballon devant le but pour que Lucas Moura frappe à la maison, bien qu’à l’examen, c’est l’arrière gauche de Villa Targett qui a obtenu le touche finale.

.

Lucas célèbre – mais le but gagnant n’est pas le sien

Son n’était pas le seul as des Spurs prodigieux, Kane ratant une autre bonne occasion de mettre le jeu au lit.

Le remplaçant Giovani Lo Celso et Kane ont raté plus d’occasions mais Tottenham a réussi à tenir.

La victoire les propulse dans la moitié supérieure du tableau et revient au-dessus de leurs rivaux Arsenal alors qu’ils tentent de se frayer un chemin dans le top six cette saison.

