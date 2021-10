Harry Kane a soutenu la surabondance de buts à commencer par le voyage de Tottenham à West Ham

Nuno Espirito Santo fait basculer l’attaquant talismanique de Tottenham Harry Kane pour marquer un point après avoir brisé son canard de Premier League la semaine dernière.

Les capitaine d’Angleterre a connu un début de saison difficile, où il a disputé six matchs de Premier League sans but, derrière lui pour marquer lors de la victoire 3-2 à Newcastle dimanche dernier. Et Nuno pense maintenant que son homme vedette est dans un « bon moment » avant le difficile voyage de dimanche à Londres, son rival West Ham.

« C’était important pour Harry, c’était important pour nous », a déclaré Nuno à propos de son but à Newcastle, un lob de marque sur le gardien qui a finalement été accordé après un long contrôle VAR.

« Nous savons qu’Harry est un footballeur fantastique, les buts font partie de son jeu. Cela lui donnera confiance et il est dans un bon moment maintenant. »

Les Spurs auront besoin que Kane tire à plein régime lorsqu’ils se dirigeront vers le stade de Londres.

Ils ont déjà perdu trois derbys londoniens cette saison. Un West Ham fort. pendant ce temps, on s’attend à ce qu’ils défient à nouveau les six premiers ce trimestre.

Et Nuno sait que son équipe fait face à un défi difficile, ajoutant : « Très bonne équipe. Le noyau de l’équipe est là.

« David Moyes fait un travail fantastique et ce sera un match difficile pour nous. »

Les Spurs n’ont aucun problème de forme physique avant le match après que leur onze de premier choix soit resté à Londres. Leurs joueurs marginaux, quant à eux, ont été battus par Vitesse Arnhem en Europa Conference League.

Nuno espère que ses joueurs de deuxième corde, qui constitueront le banc, s’en sortiront indemnes.

Il a ajouté : « Les joueurs qui sont restés à Londres ont travaillé jeudi et vendredi et tout le monde va bien.

« Voyons maintenant les joueurs qui ont été impliqués dans le jeu s’ils ont des problèmes. J’espère qu’il n’y a pas de choses importantes.

Prédictions pour la Premier League : pas d’accord sur Man Utd contre Liverpool ; plus de derby londonien malheur à Tottenham

Nuno fait vœu à Dele

Pendant ce temps, Nuno Espirito Santo a déclaré qu’il était de sa responsabilité de tirer le meilleur parti de Dele Alli après avoir abordé les difficultés de forme du milieu de terrain de Tottenham Hotspur.

Alli a souffert d’une baisse de fortune au cours des deux dernières saisons. Il est tombé en disgrâce sous Jose Mourinho et aurait pu quitter le club dès janvier. Cependant, tous les accords ont été bloqués et il est resté un joueur de Tottenham jusqu’à l’ère Nuno.

Le nouvel entraîneur lui a accordé une part plus équitable du temps de jeu jusqu’à présent, mais a vu peu de récompense en retour. Alli a inscrit deux buts et une passe décisive sur ses 10 apparitions sous Nuno jusqu’à présent.

Bien qu’il y ait eu des signes plus positifs, il semble être l’ombre du joueur qui était un homme clé pour le club et le pays il y a quelques années.

Nuno envoie un message aux stars marginales

Nuno a du pain sur la planche s’il veut restaurer la fortune d’Alli à un tel niveau. Mais s’exprimant en vue du voyage de Tottenham pour affronter West Ham dimanche, qui marque leur retour à l’action après la défaite de jeudi contre Vitesse, l’entraîneur a donné un aperçu honnête de la situation.

« Tous les joueurs de notre équipe, nous devons réaliser qu’au cours de leur carrière, il y a des hauts et des bas », a déclaré Nuno. « C’est mon travail d’essayer d’en tirer le meilleur parti, y compris Dele.

« Je ne regarde pas individuellement quand je les juge, je suis très juste. Dele a très bien commencé la compétition et maintenant il n’est pas dans son meilleur moment. C’est donc à nous de le faire revenir au meilleur moment possible.

« Il travaille dur, il est engagé. Nous devons le soutenir et trouver les bonnes solutions pour lui donner confiance afin de pouvoir le récupérer de la meilleure façon possible. »

LIRE LA SUITE: La star de Tottenham admet que sa «confiance est faible» en raison du snob répété de Nuno