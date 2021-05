Harry Kane a soutenu pour transformer Man United en prétendant au titre de Premier League par l’ancien bras droit de Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen

Harry Kane est l’homme qui a poussé Manchester United et lancé un défi sérieux pour le titre de Premier League.

C’est le point de vue de l’ancien entraîneur de la première équipe de United, Rene Meulensteen, qui, sous la direction de Sir Alex Ferguson, a aidé le club à atteindre une période de succès incroyable.

Kane pourrait quitter Tottenham cet été – Man United pourrait-il faire un geste?

La star de Tottenham, Kane, a été liée à un départ du club du nord de Londres cet été au milieu de leurs échecs à gagner de l’argenterie.

Le capitaine anglais a perdu en trois finales, dont la finale de la Coupe Carabao contre Man City le mois dernier.

Les Spurs sont également confrontés à la perspective de terminer en dehors des places de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive, et les rapports suggèrent que cela pourrait être le point de basculement pour Kane de vouloir partir.

Old Trafford a été présenté comme une destination possible, malgré la réticence possible de Daniel Levy à vendre à un rival de la Premier League.

Kane a marqué 219 buts pour Tottenham depuis ses débuts en 2011

Leur dernier titre de Premier League est revenu en 2013, lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson, et depuis lors, les voisins de Man City sont devenus la force dominante.

Mais cette saison a vu des progrès sous Ole Gunnar Solskjaer et l’ancien bras droit de Fergie, Meulensteen, estime que la signature de Kane pourrait bien faire de United un vainqueur de la ligue.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Pour concourir et remporter le titre, il faut investir.

«Si United pouvait faire entrer Harry Kane, je pense qu’ils deviendraient vraiment des prétendants au titre de Premier League.

«Si cela va arriver, nous devrons voir. Nous avons de très bons enfants.

«Mais ils ont besoin d’un peu d’investissement. S’ils pouvaient investir et faire venir quelqu’un comme Harry Kane, cela ferait une énorme différence.

Ferguson et Meulensteen avaient une formule gagnante à United

L’ancien capitaine légendaire de United, Roy Keane, est d’accord avec Meulensteen alors qu’il a appelé le club à faire venir le milieu de terrain de Kane et d’Aston Villa Jack Grealish cet été.

Keane a déclaré dimanche sur Sky Sports: «Vous savez qui j’aimerais voir ici, les deux joueurs auxquels j’ai pensé au cours des deux dernières semaines qui, je pense, seraient géniaux pour Man United, j’irais pour Harry. Kane, quoi qu’il en coûte.

«J’irais aussi pour Grealish – je pense que United est encore à court de ce joueur spécial, je pense que Grealish leur donnerait ça. Il aimerait jouer à Old Trafford, je pense que les fans l’aimeraient.

«Ce que j’admire chez Jack, je pense qu’il a beaucoup de courage sur un terrain de football, il est excellent dans les espaces restreints, depuis un an ou deux, son produit final s’est amélioré, c’est un excellent joueur.

«Nous savons que Kane garantirait des buts. Serait-il difficile d’obtenir ces deux joueurs? Vous pariez que ce serait votre vie, mais Man United doit essayer de tirer le meilleur parti, sinon nous aurons la même conversation l’année prochaine sur le fait que United soit presque là.

«Je pense que Jack serait prêt pour Man United. Villa est un grand club et ils se débrouillent très bien, mais je pense que Jack, nous disons que les joueurs sont égoïstes, Harry Kane est égoïste – eh bien, Jack doit être égoïste et chercher à passer au niveau supérieur.