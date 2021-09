Harry Kane a soutenu son rival Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku pour Golden Boot, mais seulement si Tottenham le joue au milieu

in

Harry Redknapp a soutenu Harry Kane pour rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku pour le Soulier d’Or, mais seulement s’il joue au milieu.

L’attaquant de Tottenham n’a pas encore marqué en Premier League cette saison après un été mouvementé.

Kane n’a pas encore marqué en Premier League cette saison

Il a dit aux Spurs qu’il voulait partir, mais un déménagement à Man City ne s’est jamais concrétisé car Daniel Levy a refusé de bouger sur son prix de 150 millions de livres sterling.

Kane a marqué mercredi soir alors que le club du nord de Londres battait les Wolves aux tirs au but lors de la Coupe Carabao.

L’attaquant a joué les 90 minutes complètes alors qu’il cherche à retrouver la même forme qui l’a vu remporter le Soulier d’or de Premier League la saison dernière.

Des rapports ont affirmé que Kane était toujours instable après l’échec de son transfert de City, ce qui a affecté le début de sa campagne.

Mais, rejoignant talkSPORT Breakfast, l’ancien manager des Spurs Redknapp a insisté sur le fait qu’il est plus déterminé que jamais à essayer de réussir aux Spurs et défiera les premiers meneurs de vitesse Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Romelu Lukaku pour le gong du meilleur buteur.

Kane a eu un été mouvementé et ses performances ont souffert sur le terrain

“Il veut jouer tout le temps”, a déclaré Redknapp.

« Du point de vue de Tottenham, ils veulent gagner un trophée. Ils ne vont pas gagner une Premier League et peuvent regarder cette compétition et la FA Cup et penser que c’est quelque chose qu’ils peuvent gagner.

« Harry veut jouer tout le temps maintenant. Il fait partie de ces gars et pourrait bien finir par être le meilleur buteur, tant qu’ils ne le font plus jouer sur l’aile gauche.

« Il sera là dans le mix. »

Kane a été bizarrement joué à gauche contre Chelsea lors de la défaite 3-0 des Spurs dimanche, une décision du manager Nuno Espirito Santo qui a laissé beaucoup de gens se gratter la tête.

Nuno a été critiqué pour avoir joué Kane à gauche

Redknapp a ajouté : « Je pensais que c’était étrange. Son joue là-bas et Harry joue au milieu. Très, très étrange.

« Pendant les 20 premières minutes, ils étaient dans le match. En deuxième mi-temps, Chelsea les a complètement dépassés. Chelsea a l’air fort.

