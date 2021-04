Harry Kane a un scan sur blessure, reste un doute pour Tottenham en finale de la Coupe Carabao contre Man City et peut-être à l’Euro 2020

Harry Kane a subi un scan d’une blessure à la cheville alors que les fans de Tottenham font face à une attente angoissante pour voir s’il sera apte pour leur finale de la Coupe Carabao contre Man City.

La meilleure star des Spurs a boité dans les dernières étapes du match nul 2-2 des Spurs avec Everton vendredi.

.

Kane n’a pas pu continuer dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps à Goodison Park

Il semble maintenant prêt à rater le choc de Tottenham avec Southampton mercredi et doit faire face à une course contre la montre pour récupérer pour la finale de la coupe du club quatre jours plus tard.

Kane est le meilleur buteur de la Premier League cette saison avec 21 buts et mène le bal des passes décisives avec 13.

Tottenham attendait que le gonflement de la cheville du capitaine anglais diminue avant de l’envoyer passer un scanner.

Interrogé pour une mise à jour sur la blessure de Kane après le match nul à Everton, Jose Mourinho a déclaré: «Même Harry ne sait pas grand-chose. Il a juste eu ce sentiment négatif qui l’a fait sortir du jeu.

“Je pense que dimanche sera probablement un jour pour avoir un point de vue différent et pour essayer d’anticiper ce qui peut arriver la semaine prochaine.”

La finale de la Coupe Carabao offre à Tottenham une occasion en or de mettre fin à leur sécheresse de 13 ans.

Mais ils affronteront une formidable équipe de Man City, qui souffrira de leur sortie de FA Cup à Chelsea, et sans manager permanent après le limogeage de Mourinho.

.

Malgré la forme de championnat incohérente de Tottenham, Kane a connu une excellente saison personnelle

La finale de la Coupe Carabao pourrait également s’avérer cruciale pour garder Kane, qui a été lié à une sortie estivale importante.

L’ancien attaquant de Premier League, Micky Gray, pense que Kane est trop beau pour rester à Tottenham.

Il a déclaré à talkSPORT: «Harry Kane ne peut pas rester à Tottenham, il ne peut pas y rester.

«Il doit aller quelque part, il a une chance de gagner de l’argenterie véritable, et je ne parle pas de la Coupe Carabao, je parle des grands trophées.

«Si vous avez autant de talent que vous devriez, et que vous méritez de l’être, de jouer pour l’une des meilleures équipes de la Premier League ou partout en Europe, il est si bon.

«Harry Kane est l’un des meilleurs attaquants d’Europe et il le fait depuis des années.

«Le reste autour de lui [at Spurs] ne sont pas à la hauteur de ses normes et, et je n’aurais jamais pensé dire cela, j’inclus pour le moment le manager.

«Nous continuons tous à parler des« six grands »de la Premier League, mais Tottenham est en marge de cela maintenant.

«Ils ne se qualifieront pas pour la Ligue des champions et s’ils ne remportent pas la finale de la Coupe Carabao, où laissera-t-il l’équipe?»