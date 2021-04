Harry Kane a une décision de transfert à prendre avec Man United et Man City, mais gagner des trophées à Tottenham et être un homme d’un seul club signifierait plus

Cela signifierait plus pour Harry Kane de gagner de l’argenterie à Tottenham qu’avec l’un des meilleurs clubs européens.

C’est selon Matt Le Tissier, l’ultime homme d’un seul club qui a passé toute sa carrière professionnelle de 16 ans à Southampton.

.

Kane a marqué 218 buts en 329 matches pour Tottenham

Le talisman des Spurs Kane, lié entre autres à Man United, City et Barcelone, pourrait quitter Tottenham cet été s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine et recommencer sans trophée.

Le plus proche de sa gloire a été en 2015, lorsque Chelsea a battu les Spurs en Coupe de la Ligue, puis en 2019 lorsqu’ils ont perdu contre Liverpool en finale de la Ligue des champions.

Tottenham a actuellement six points de retard sur West Ham, quatrième place, à sept matchs à disputer, mais attend avec impatience la finale de la Coupe Carabao contre Man City le 25 avril.

Le Tissier a révélé qu’il donnait la priorité à son “ bonheur ” sur l’argent et les trophées, ce que Kane pouvait faire aussi.

Il a marqué 209 buts en 540 matchs pour les Saints et a également rejeté la chance de rejoindre Tottenham en 1990.

«Ce que vous devez mettre en perspective, c’est ce qui est dans l’esprit du joueur, ce qu’il y a dans la tête de Harry Kane», a-t-il expliqué à talkSPORT.

«Est-ce qu’il aime vraiment tellement son club de football qu’il ne veut pas vraiment bouger et qu’il veut essayer de rester et essayer de gagner des trophées dans ce club de football?

«Tout dépend de sa place dans sa carrière et de ce qu’il attend de sa carrière. J’étais dans une position où j’étais dans un club de football que j’aimais, j’aimais la région dans laquelle je vivais.

Le Tissier est une légende de Southampton ayant passé 16 ans au club

«Je pensais simplement que c’était la meilleure décision pour moi dans ma vie de me garder le plus heureux que je puisse être.

«Pour moi, mes priorités ont toujours été d’être heureux dans la vie et pas nécessairement de gagner plus d’argent ou de gagner plus de trophées.

«Ce n’était pas vraiment quelque chose qui figurait en tête de ma liste de priorités. Je voulais juste être heureux, je voulais jouer au football comme je le voulais.

“S’il devait aller à Manchester City ou à Barcelone et gagner un trophée, ce ne serait pas aussi spécial pour lui que s’il restait aux Spurs et les aidait à gagner un trophée.”