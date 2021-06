Harry Kane absent, Jadon Sancho et Jack Grealish entrés ? Nouvelles de l’équipe d’Angleterre alors que les experts de talkSPORT Jamie O’Hara et Troy Deeney tentent de faire revivre les trois Lions «ennuyeux» avec une formation offensive pour le choc contre la République tchèque

in

L’Angleterre est peut-être sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 sans encaisser de but, pourtant il y a un réel manque d’optimisme autour de l’équipe de Gareth Southgate.

Après une victoire 1-0 contre la Croatie, finaliste de la Coupe du monde, les Three Lions ont bégayé pour un match nul 0-0 dans le derby contre l’Écosse sur un terrain détrempé de Wembley vendredi soir.

.

Gareth Southgate doit obtenir un résultat positif contre la République tchèque

Le manque de jeu de pointe et incisif a apparemment irrité la majorité des supporters anglais, le match de mardi contre la République tchèque dans la capitale prenant une importance supplémentaire.

Il semble que gagner ne soit pas suffisant, avec une pléthore de talents offensifs sur le banc qui n’ont pas encore été utilisés lors du tournoi, et Southgate sait qu’il a besoin d’une réponse.

L’équipe tchèque est têtue dans le meilleur des cas, mais sait qu’elle peut remporter le groupe D avec une victoire surprise contre l’Angleterre à Wembley, et qu’elle a la qualité de la Premier League dans son équipe.

Le duo de West Ham Tomas Soucek et Vladimir Coufal ont poursuivi leur excellente forme nationale dans leur équipe nationale, tandis que Patrick Schick émerge comme un cheval noir pour le Soulier d’Or, avec trois buts après deux matchs.

.

Schick, qui a marqué un penalty contre la Croatie, a inscrit les trois buts de la République tchèque à l’Euro 2020

Alors que Harry Kane a du mal à avoir un impact sur le tournoi jusqu’à présent et que Dominic Calvert-Lewin et Jadon Sancho n’ont toujours pas joué une seule minute, il y a certainement des options pour les Three Lions.

S’exprimant dimanche, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a exhorté Southgate à envisager de donner au tueur à gages d’Everton Calvert-Lewin un temps de jeu précieux et de permettre à Kane d’obtenir une pause bien méritée après une campagne de championnat qui l’a vu remporter les prix Golden Boot et Playmaker.

“Je le reposerais en fait”, a déclaré O’Hara à talkSPORT. «Je le reposerais, ne le laisserais pas tomber, le reposerais.

«Je pense qu’il a eu beaucoup de pression sur ses épaules avant de participer à ce tournoi; Soulier d’or en Premier League, tout le monde parle de lui avec Haaland, Mbappe et Lewandowski et ses statistiques cette saison sont excellentes.

.

Kane n’était pas à son meilleur à Wembley alors que l’Angleterre vacillait contre l’Auld Enemy

«Je pense juste qu’il a un peu lutté avec la pression, je ne pense pas qu’il soit à 100% en forme – il n’arrête pas de dire qu’il l’est – mais il ne l’est pas.

“Il a l’air fatigué, physiquement et mentalement, il m’a l’air fatigué.”

Lorsqu’on lui a demandé si Calvert-Lewin aurait déjà dû jouer dans ce tournoi, O’Hara a répondu : « Il aurait dû l’avoir contre l’Écosse, pourquoi a-t-il amené Rashford ?

« Rashford a joué à gauche à Manchester United pendant la majeure partie de la saison et il le joue à l’avant ? Décisions étranges tactiquement, sous-sage, de Garth Southgate.

.

Calvert-Lewin sera impatient d’aller à l’Euro 2020 après n’avoir pas joué une seule minute jusqu’à présent

« J’ai toujours dit, sur le papier, qu’il avait choisi la bonne équipe au bon moment pour affronter l’Écosse et qu’ils devraient gagner le match.

“Mais, en tant que manager, où vous gagnez votre argent, c’est tactiquement pendant le jeu et vous prenez les grandes décisions et vous faites le bon appel au bon moment.

«Je pense juste, pour le moment, qu’il ne fait pas le bon appel avec les sous-marins qu’il a faits. Calvert-Lewin propose quelque chose de différent.

« Accroche-toi à lui ! Jouez des balles plus longues, jouez un peu plus direct et nourrissez-vous de lui. Il pourrait le faire tomber pour les deuxièmes balles.

.

Sancho fait pression pour un départ dans le dernier match de groupe de l’Angleterre à l’Euro 2020

“Nous essayons juste de le passer de côté et de côté et nous ne déverrouillons pas les défenses, nous ne faisons rien de différent.”

Avec huit buts et 11 passes décisives à son actif, Sancho a pris vie dans la seconde moitié de sa saison avec le Borussia Dortmund après des débuts peu propices en Allemagne.

Le joueur de 21 ans a la capacité de débloquer n’importe quelle défense dans le monde et il l’a démontré avec trois passes décisives et deux buts en seulement six matchs de Ligue des champions au cours de sa carrière naissante.

Compte tenu de la difficulté de Raheem Sterling à avoir un impact contre l’Écosse, O’Hara a suggéré que l’homme de Man City pourrait se reposer en faveur du jeune.

.

Sterling a marqué contre la Croatie, mais semblait dépourvu d’idées contre l’Ecosse

“Contre la Croatie, tout allait bien”, a déclaré O’Hara au talkSPORT Breakfast. «Nous avons bien joué, nous avons obtenu un résultat.

« La Croatie était moyenne, l’Écosse – vraiment moyenne – pas vraiment assez bonne. Vous ne pouvez pas continuer à jouer avec les mêmes joueurs ou vous finirez par vous heurter à une équipe meilleure que vous et vous serez battu.

« Vous avez sûrement une chance de le mélanger. Jouons Sancho, ne jouons pas deux milieux de terrain titulaires, rafraîchissons-nous un peu.

“Essayons et voyons ce que ces autres joueurs peuvent faire.”

.

L’ailier du Borussia Dortmund est prêt à se déchaîner sur la défense tchèque

“C’est vraiment ennuyeux et je ne le comprends pas”, a-t-il ajouté. « Ma première pensée est ; passe en avant, et si je ne peux pas jouer en avant, alors je la joue de côté.

“J’ai juste l’impression qu’avec cette équipe d’Angleterre, leur première pensée est” ne perdez pas le ballon “. Personne n’essaye réellement quelque chose de différent.

Phil Foden a semblé brillant lors du match d’ouverture contre la Croatie, mais a été contraint de passer la majeure partie du match contre l’Écosse à l’envers alors qu’il traquait Andy Robertson et Kieran Tierney sur le flanc.

Bien qu’il ait joué dans des positions plus larges pour City, la fluidité de l’équipe signifie qu’il se retrouve souvent dans des positions plus centrales – des zones du terrain où il est beaucoup plus à l’aise.

.

Grealish est entré en jeu à la 63e minute contre l’Écosse et n’a pas tout joué lors de son match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie.

À première vue, Jack Grealish est ce que beaucoup considéreraient comme un ailier naturel des temps modernes avec ses capacités techniques et son rythme trompeur permettant au capitaine d’Aston Villa de faire des ravages.

Mason Mount a également eu tendance à dériver dans ces vastes zones, mais le milieu de terrain de Chelsea a excellé dans des positions plus profondes pour son club alors qu’il soulevait le trophée de la Ligue des champions.

Avec Kalvin Phillips et Declan Rice sous surveillance dans leurs rôles profonds contre l’Écosse, le capitaine de Watford Troy Deeney a suggéré que l’injection de rythme et de créativité fournie par Grealish pourrait être l’antidote parfait à l’étiquette « ennuyeuse » de l’Angleterre.

Il a déclaré sur Breakfast : « Le plus gros problème que je vois, ce sont les gens qui jouent pour différents niveaux de club – comment trouvez-vous un mélange pour que tout cela fonctionne ?

.

Grealish a réalisé deux performances impressionnantes pour l’Angleterre avant le début de l’Euro 2020

« C’est le problème avec l’entraîneur anglais en ce moment ; Southgate doit trouver une solution pour que notre équipe et les meilleurs joueurs qu’il considère comme les meilleurs joueurs puissent jouer au mieux de leurs capacités.

«Je pense que Jack est adapté à ce style de football, où il suffit de lui donner le ballon et de le laisser faire bouger les choses. Il fait venir les joueurs vers lui.

«Il prend trois ou quatre touches, fait venir les gens vers lui et il a un très bon talent pour se débarrasser du ballon juste avant le contact. Donc, soit il fait une faute, soit deux ou trois joueurs sont sur lui et quelqu’un d’autre est libre.

«Phil Foden n’est pas un dribbleur, il est plutôt un une-deux et il a des mouvements précis. Je pense juste qu’il nous manque cette petite étincelle supplémentaire dans les dix.

« J’adore Mason Mount, mais si nous voulons jouer avec deux milieux de terrain titulaires, nous n’avons pas vraiment besoin de lui.

“Mettez quelqu’un là-dedans qui sera absolument un franc-tireur. Il pourrait perdre le ballon quatre ou cinq fois, mais cette seule passe décisive pourrait nous faire gagner un match. »

L’équipe d’Angleterre de talkSPORT.com contre la République tchèque :

buildlineup.com

À quoi pourrait ressembler l’Angleterre contre la République tchèque mardi, avec Grealish et Sancho