Harry Kane admet qu’il veut jouer avec le “ joueur spécial ” Kevin De Bruyne alors que Tottenham alimente les discussions de Manchester City avec les derniers commentaires et exclut de déménager à l’étranger

Harry Kane a admis que Kevin De Bruyne est le seul joueur au monde avec lequel il aimerait jouer, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles il souhaite déménager à Manchester City.

Kane a fait l’éloge de l’international belge, le qualifiant de “ rêve de l’attaquant ”, dans une interview avec Gary Neville pour la chaîne YouTube de Sky Bet The Overlap.

Dans une interview franche avec Gary Neville, Kane a laissé entendre qu’il aimerait quitter les Spurs.

L’admission est assez révélatrice au milieu des liens de transfert de City avec la star de Tottenham alors que l’incertitude continue à entourer son avenir.

Le capitaine anglais a fait l’objet d’intenses spéculations sur le transfert cette semaine à la suite d’informations selon lesquelles il aurait demandé à quitter les Spurs cet été.

City, aux côtés de Manchester United et de Chelsea, aurait pris contact avec ses représentants et les derniers commentaires de Kane ne font pas grand-chose pour étouffer les spéculations selon lesquelles il serait désireux de passer aux champions de la Premier League.

Interrogé par Neville avec quel joueur au monde il aimerait le plus jouer, Kane a répondu: «Oh, Kevin De Bruyne, c’est sûr.

«Quand je regarde De Bruyne jouer, c’est un joueur spécial et spécial et certaines des balles que je le vois jouer pour City ne sont que le rêve d’un attaquant si je suis honnête.

«Il est exceptionnel, un joueur exceptionnel avec le ballon, en dehors du ballon, en appuyant sur. Mais son accouchement est aussi bon que je n’en ai jamais vu.

Kane a déclaré qu’il aimerait jouer aux côtés de De Bruyne dans peut-être le plus gros indice qu’il pourrait rejoindre City

Kane a marqué 165 buts en Premier League, 90 derrière le meilleur buteur de tous les temps Alan Shearer, et il est clair qu’il n’a guère d’intérêt pour un déménagement à l’étranger.

il veut rester en Premier League pour tenter de renverser l’ancien attaquant de Blackburn et Newcastle.

Interrogé par Neville sur ce qui pourrait l’empêcher de battre le record de Shearer, il a ajouté: «Je suppose que les blessures seraient la chose la plus importante. Évidemment, j’ai eu des blessures, des blessures à la cheville, et je n’ai rien eu qui m’a empêché pendant des mois et des mois de toucher du bois.

«Je suppose que pour moi, je pense que les blessures seraient la chose la plus importante. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de déménager à l’étranger un jour, mais je ne pense pas que cela m’intéresse vraiment dans un avenir proche.

«J’ai l’impression d’avoir sept ou huit bonnes années au sommet quand vous avez l’air des Messis, des Ronaldos… vos Ibrahimovics s’améliorent tous en atteignant la trentaine.

Kane pourrait faire sa dernière apparition pour les Spurs ce week-end

Kane a également parlé du manager Jose Mourinho, qui a été limogé six jours seulement avant que le club affronte City en finale de la Coupe Carabao.

On dit que le manque d’argenterie est l’un des facteurs qui motivent Kane à vouloir partir.

«J’ai été surpris du moment choisi», a déclaré Kane. «C’était la décision du club, Daniel aurait eu ses raisons de le faire mais j’ai été surpris, évidemment.

«Jose est un gagnant, nous connaissons le record de Jose en finale et des choses comme ça. Nous l’avons découvert peut-être cinq minutes avant tout le monde. Que ce soit quelque chose auquel ils ont réfléchi pendant un moment ou que ce soit juste une décision instantanée, je ne suis pas trop sûr.

«Écoutez, je comprends que les présidents doivent prendre des décisions difficiles dans les moments difficiles, donc je ne frapperai jamais quelqu’un pour avoir fait quoi que ce soit parce que je ne suis pas à leur place et que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Mais oui, bien sûr, j’ai été surpris.

Harry Kane a remis en question le timing de la sortie de Jose Mourinho à Tottenham

Kane admet que son club a raté une occasion sous Mauricio Pochettino mais a mis au défi le président Daniel Levy de fournir des ajouts de qualité aux Spurs pour les aider à se reconstruire.

«J’ai l’impression que c’était une grande opportunité pour nous», a-t-il déclaré. «Nous avons eu une course au titre pour Leicester évidemment, nous n’y sommes pas tout à fait arrivés la saison suivante avec la course au titre avec Chelsea.

«La saison suivante, nous arrivons à cette finale de la Ligue des champions, donc nous étions vraiment bien placés. Bien sûr, nous n’avons rien gagné et nous n’avons pas tout à fait franchi la ligne, mais j’ai l’impression que nous étions vraiment bien placés avec l’équipe.

«Pour une raison ou une autre, nous n’avons pas tout à fait fait ce que nous devions faire et un peu là où nous en sommes maintenant, j’ai l’impression que nous sommes à nouveau en phase de reconstruction si je suis honnête.

Kane avait une excellente relation avec Pochettino

«C’est décevant, j’ai l’impression que l’opportunité était définitivement là.

«Je ne vais pas dire que ce n’est plus là, bien sûr, un ou deux bons joueurs peuvent emmener l’équipe sur la ligne avec Liverpool et City et des équipes comme ça.

«Mais je pense que c’était une occasion manquée pour le club de faire quelque chose de spécial.»