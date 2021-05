Harry Kane alimente le discours de Man City, le coup de Harry Maguire Man United, Lionel Messi hors du dernier match de Barcelone, le dernier week-end de Premier League – Live Football News

Tenez-vous au courant des dernières actualités sportives, des opinions et des réactions des experts…

Titres:

Harry Kane admet qu’il veut jouer avec le “ joueur spécial ” Kevin De Bruyne alors que la star de Tottenham alimente les discussions de Manchester City avec les derniers commentaires et exclut de déménager à l’étranger Les quatre premières permutations de Premier League: ce dont chaque équipe a besoin le dernier jour, y compris Chelsea, Liverpool, Leicester , West Ham, Tottenham et Everton Europa Conference League: Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle compétition que Tottenham, West Ham ou Arsenal pourraient jouer la saison prochaine Anthony Joshua vs Tyson Fury OFF alors que le promoteur Bob Arum dit “ aucune chance ” Deontay Wilder s’éloignera du combat de trilogie avec le roi tsigane Sam Allardyce frappe les commentaires “ paresseux ” et “ dégoûtants ” de Michail Antonio alors que le patron défend le style de jeu après avoir quitté West Brom Sam Allardyce admet qu’il “ ne disait pas la vérité ” sur l’avenir de West Brom et a toujours prévu de partir si Baggies subit la relégation de la Premier League Chelsea semble se retirer de la course de Harry Kane alors qu’il “ prend contact ” avec le défenseur de Robert Lewandowski de Manchester City, Ruben Dias w ins FWA Footballeur de l’année pour la saison stellaire alors qu’il bat Kevin De Bruyne, Harry Kane et Phil Foden Le directeur général du Celtic Peter Lawwell a parlé pour la première fois depuis une terrifiante attaque à la bombe incendiaire sur sa maison familiale Chelsea et Leicester ont été inculpés par le FA pour une bagarre lors de leur affrontement en Premier League mardi