Harry Kane au Paris Saint-Germain “ impossible ” avec les contrats de Neymar et Kylian Mbappe, mais David Ginola dit que l’attaquant de Tottenham pourrait rejoindre un autre club londonien

Le Paris Saint-Germain trouvera financièrement impossible de signer Harry Kane cet été.

C’est selon le journaliste de football français Julien Laurens, qui affirme que la priorité absolue des champions de Ligue 1 est d’attacher Neymar et Kylian Mbappe à de nouveaux contrats.

Tottenham pourrait perdre Kane cet été

Kane, évalué à environ 200 millions de livres sterling après avoir marqué 218 buts en 329 apparitions pour Tottenham, pourrait quitter le nord de Londres si les Spurs ne parviennent pas à terminer dans le top quatre.

Le PSG, géré par l’ancien patron de Kane, Mauricio Pochettino, a été associé comme destination possible, mais Laurens a déclaré qu’un transfert vers la capitale française était peu probable pour le capitaine anglais.

Laurens a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Autant Poch l’aime, je ne sais pas comment cela pourrait être possible financièrement car la priorité est toujours de prolonger le contrat de Neymar, mais aussi le contrat de Kylian Mbappe.

«Neymar restera avec le même argent avec un bonus lorsqu’il re-signe. Pour Kylian, cependant, l’augmentation de salaire est assez énorme.

«Nous parlons de passer de 20 millions d’euros par an à 30 millions d’euros par an. En plus de cela, il y a les frais d’inscription.

«Je ne sais pas où ils pourraient trouver 150 millions d’euros ou 180 millions d’euros ou 200 millions d’euros pour Harry Kane. Je ne pense pas qu’ils aient cet argent en ce moment.

Le PSG cherche à conclure de nouveaux contrats à long terme avec Neymar et Mbappe

«Autant Poch l’aimerait à Paris, je pense qu’Harry trouverait attirant de venir au PSG et de retravailler avec Poch, financièrement et traiter avec Daniel Levy pourrait rendre celui-ci un peu trop compliqué cet été.

Pendant ce temps, l’icône de Tottenham, David Ginola, pense que Kane pourrait rejoindre un autre club londonien.

Manchester United a été lié à un intérêt pour le skipper anglais, bien qu’il soit prétendu que le président des Spurs, Daniel Levy, n’a aucun intérêt à vendre son actif clé à un rival de la Premier League.

Cependant, Ginola dit que Kane détient toutes les cartes pour son avenir et voudra peut-être rester à Londres alors qu’il cherche les trophées que son talent mérite.

Jamie O’Hara qualifie les Spurs de “ désordre ” et pense que les départs potentiels de Kane, Dier, Lamela et d’autres pourraient financer une reconstruction complète dans le nord de Londres

Le Français a déclaré mardi lors du petit-déjeuner talkSPORT: «Les ambitions des Spurs sont actuellement au point mort.

«Je suppose donc qu’Harry cherche à jouer pour un club qui lui donnera l’occasion de jouer en Ligue des champions, de remporter des trophées et il y a de nombreux clubs autour.

«Ce sera assez cher d’acheter Harry Kane car il est l’un des meilleurs attaquants du football moderne.

«De plus, quand il prend une décision comme celle-là, vous faites également référence à la famille. Si la famille va bien à Londres, il pourrait jouer pour un autre club londonien et rester à Londres.

“C’est un garçon anglais, il adore Londres et peut-être qu’il envisagerait une offre d’un club londonien.”