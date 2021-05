Harry Kane aurait démenti les rumeurs sur le désir de quitter Tottenham si elles n’étaient pas vraies, dit l’ancienne star des Spurs Darren Anderton

Darren Anderton insiste sur le fait que Harry Kane aurait publiquement nié les rumeurs affirmant qu’il voulait quitter Tottenham si elles n’étaient pas vraies.

Le capitaine anglais aurait informé le président des Spurs, Daniel Levy, de son désir de quitter le club du nord de Londres à la fin de la saison.

Kane aurait pu jouer son dernier match à domicile pour Tottenham

Il est entendu que Manchester United, Man City et Chelsea sont dans une course pour signer Kane, qui compte 221 buts pour Tottenham.

Les Spurs auraient été “ ébranlés ” par les rapports tandis que l’entraîneur-chef par intérim Ryan Mason – amis proches de Kane en dehors du terrain – a insisté sur le fait qu’il n’avait connaissance d’aucune demande de transfert de l’attaquant.

Mais la légende du club Anderton pense que les informations sont vraies et dit que Kane aurait pu jouer son dernier match à domicile pour le club, qui s’est soldé par une défaite 2-1 contre Aston Villa mercredi.

Il a déclaré à talkSPORT 2: «Si ce n’était pas vrai, croyez-moi le président, tout le monde au sein du club serait sur lui pour faire un commentaire écrasant ces rumeurs.

«Vous n’en avez pas besoin avant un match. Le jeu [against Villa] n’était pas génial. C’était une mauvaise performance de tout le monde.

Les fans des Spurs de longue date disent que le club doit être “ humilié ” et finir sous Arsenal et West Ham pour forcer le changement au club de Levy and Co.

«Cela ne ressemblait pas à un camp heureux. C’était l’un de ces jeux où vous avez tous les fans et ça aurait dû être une excellente journée.

«Tout le monde en est ressorti très déçu et très inquiet pour l’avenir de son homme vedette.»

Anderton pense que Kane quittera Tottenham cet été et sa décision devrait être respectée.

Malgré son excellent bilan, Kane n’a pas encore remporté de trophée dans sa carrière

Il a ajouté: «Le timing des rumeurs, juste avant le dernier match à domicile de la saison, est un assez gros signe que cela pourrait bien être vrai.

«Cela aurait pu être son dernier match à domicile, ce qui serait très triste. Lorsqu’un club cesse d’avancer, c’est à ce moment-là que vos meilleurs joueurs regardent ailleurs.

«Nous sommes à ce point au moment où vous devez lui donner du crédit. Il n’a jamais causé de problèmes, il a toujours donné 110 pour cent, il est de classe différente à chaque niveau.

«S’il prend cette décision, vous devez le respecter et lui souhaiter bonne chance.