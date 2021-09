Harry Kane aurait dû pousser plus fort pour le transfert de Manchester City au cours de l’été, déclare Paul Merson, après un mauvais début de saison à Tottenham

in

Harry Kane aurait dû ” pousser plus fort ” pour son déménagement à Manchester City cet été, estime Paul Merson, après le mauvais début de saison de l’attaquant anglais à Tottenham.

Kane voulait s’éloigner du club au cours de l’été mais, malgré les tentatives du joueur de forcer un mouvement, un accord n’a pas pu se concrétiser.

Kane n’a pas encore marqué de but en Premier League cette saison

Le joueur de 28 ans est sans but en Premier League cette saison et, après les défaites consécutives 3-0 de Tottenham, Merson pense que Kane regrette peut-être sa décision de ne pas faire plus d’efforts pour quitter son enfance. club pendant l’été.

L’ancien attaquant d’Arsenal a déclaré à talkSPORT : « Si vous êtes Harry Kane, vous vous tenez à l’avant en pensant : « Aurais-je vraiment dû pousser un peu plus fort ? Dois-je avoir ?’

« En fin de compte, vous devez penser à votre avenir. Il ne sert à rien de rester assis là à penser : « Je ne veux pas être détesté », « Je ne veux pas que les gens pensent que je suis ingrat » et tout ça.

Kane n’a rien pu faire alors que les Spurs ont été battus 3-0 par Chelsea dimanche

« Il a fait un travail incroyable pour Tottenham. Il avait besoin d’avancer. »

Merson a ajouté : « Il doit penser à son avenir. Ce garçon mérite de gagner des trophées.

«C’est un footballeur phénoménal et je pense qu’il aurait dû pousser et pousser pour obtenir ce mouvement.

« Il ne serait pas devenu une mauvaise personne ; Je pense que les gens auraient compris.

Kane aurait voulu déménager à Man City pendant l’été

Man City est apparu comme le favori pour signer l’attaquant lorsque la fenêtre de transfert était ouverte, après avoir perdu la légende du club Sergio Aguero contre Barcelone.

Leur besoin d’un attaquant a été souligné samedi avec un match nul 0-0 à domicile contre Southampton, et Merson pense que Pep Guardiola pourrait revenir pour Kane en janvier,

“Pour le moment, quand je regarde Man City, Man City a besoin de Harry Kane, pour moi”, a-t-il déclaré.

Manchester City n’a pas réussi à marquer contre Southampton dimanche

«Pour moi, il est de loin le meilleur avant-centre de la ligue et je le pense vraiment, même s’il joue pour Tottenham, je le pense vraiment.

«Je pense que Man City doit l’avoir, peut-être même si cela se résume à janvier, je pense qu’il doit passer à autre chose pour sa carrière.

“Il doit s’asseoir avec ses petits-enfants dans 20-30 ans et ils sont assis sur ses genoux et il dit:” Oui, j’ai gagné ceci, ceci et cela “.

“En fin de compte, si vous restez à Tottenham, vous devez gagner le Soulier d’Or et cela semble également à des millions de kilomètres, pour le moment.”

getty

City n’a pas réussi à remplacer Sergio Aguero

Paul Hawksbee de talkSPORT, qui est un fervent fan de Tottenham, a déclaré que les gens “ne devraient pas être surpris” que les niveaux de performance de Kane aient chuté depuis qu’il a réalisé qu’il voulait quitter le club.

Il a déclaré sur Hawksbee et Jacobs de talkSPORT: “Je ne suggère pas un instant qu’il n’essaie pas, mais quand votre cœur n’est pas dans quelque chose, vraiment pas dans quelque chose, nous ne devrions pas être surpris qu’un joueur qui a dit qu’il aimerait partir, c’est jouer comme un homme qui, en fin de compte, a l’air de ne pas vouloir être là.

“Aussi dur que vous essayiez, peu importe ce que c’est, cela pourrait être une relation que vous essayez de faire fonctionner, cela peut être un travail que vous essayez de faire fonctionner, mais si votre cœur n’y est pas, ce n’est pas dans c’est ça ?

