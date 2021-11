Harry Kane aux côtés de Heung-Min Son, nouveau rôle de Tanguy Ndombele et trois défenseurs centraux

Antonio Conte devrait être nommé nouveau manager de Tottenham et cela pourrait déclencher une refonte tactique dans le nord de Londres.

Les fans veulent revenir au football offensif après près de deux ans de performances mornes depuis le limogeage de Mauricio Pochettino.

Conte pourrait avoir un impact énorme à Tottenham s’il réussit à tout faire à son arrivée dans le nord de Londres

Les Spurs pourraient presque immédiatement voir un changement de formation sous Conte, avec un dos trois merveilles fonctionnant sous des apparences légèrement différentes à Juvenuts, Chelsea et Inter.

Nuno Espirito Santo, bien qu’il en ait beaucoup joué aux Wolves, a choisi de ne pas l’utiliser régulièrement avec les Lilywhites.

Il semble cependant que cela pourrait convenir à Tottenham avec des arrières offensifs, un partenariat prêt à l’emploi entre Harry Kane et Heung-Min Son,

Mais à quoi pourrait ressembler le côté de Conte une fois qu’il aura mis les pieds sous le bureau en N17 ? talkSPORT.com jette un œil.

Les joueurs des Spurs ont été critiqués pour leur performance contre United et devront s’améliorer pour entrer dans l’équipe de Conte

3-5-2

À l’Inter, il a mené son équipe au titre avec cette formation qui semble convenir à son nouveau club potentiel.

Les meilleurs joueurs des Spurs ont jusqu’à présent été, sans doute, leurs défenseurs, mais ont été abandonnés par le milieu de terrain devant eux.

Cristian Romero montre un grand potentiel, Davinson Sanchez est un défenseur en tête-à-tête décent et assez rapide pour sortir ses coéquipiers du pétrin, tandis qu’Eric Dier, à part son propre but de Newcastle, a connu un bon début de saison.

Conte pourrait également tirer le meilleur de Sergio Reguilon et Emerson Royal.

Les compétences offensives de Reguilon pourraient le voir jouer un rôle central sous Conte

À l’Inter, l’ailier droit Achraf Hakimi a marqué sept buts et huit passes décisives, tandis que l’ailier gauche Ashley Young a obtenu un but et quatre passes décisives, tandis qu’à Chelsea, Victor Moses et Marcos Alonso étaient des menaces offensives sensationnelles.

Au milieu de terrain, un trois verrait Pierre-Emile Hojbjerg rejoint par deux autres stars, susceptibles d’être des progresseurs de balle capables, ce qui suggérerait que Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele pourraient enfin commencer ensemble sur une base cohérente.

Pendant ce temps, Heung-Min Son et Harry Kane pourraient former un partenariat comme nous l’avons vu entre Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

Et Kane pourrait bien apprécier le fait que l’un des deux attaquants a tendance à tomber profondément.

Serait-ce à quoi ressemble le Tottenham de Conte?

3-4-3

Les vainqueurs du titre de Conte à Chelsea ont également utilisé un trio de retour, mais ils ont également utilisé un trois de front.

En 2016/17, Pedro ou Willian formaient un duo de milieu de terrain offensif derrière l’attaquant Diego Costa.

Avec Spurs, nous pourrions voir, pour commencer, des rôles étroits pour Lucas et Son derrière Kane, mais peut-être que Lo Celso ou Ndomble pourraient également figurer dans ces positions, ce qui pourrait représenter un rôle plus libre qu’ils ne l’ont jamais eu auparavant.

Ndombele pourrait se voir confier un rôle plus offensif pour créer des occasions derrière Kane

Les cinq derniers resteront les mêmes, mais il ne faut pas oublier que Japhet Tanganga et Joe Rodon pourraient tous deux avoir une chance dans la formation.

Pendant ce temps, au milieu de terrain central, Hojbjerg est susceptible de s’associer à l’un de Lo Celso ou Ndombele.

Cela pourrait garder Dele Alli, Harry Winks et Steven Bergwijn sur la touche.

C’est une alternative possible pour Conte at Spurs