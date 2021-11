Harry Kane bat le record de compétition de Wayne Rooney et égalise le record de buts totaux de Jimmy Greaves pour l’Angleterre en tant qu’hommes de Gareth Southgate à un point de la Coupe du monde 2022

Harry Kane a dépassé Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de l’Angleterre dans les matchs de compétition et a égalé Jimmy Greaves dans le classement des buteurs avec un triplé parfait pour condamner l’Albanie à une défaite 5-0.

Kane n’a marqué qu’une seule fois en Premier League pour Tottenham Hotspur au milieu de l’incertitude quant à son avenir, mais le capitaine des Three Lions a été irrépressible à Wembley.

Harry Kane a maintenant 44 buts pour l’Angleterre depuis ses débuts en 2015

Maguire a ouvert le score pour son pays

Le joueur de 28 ans a marqué 38 buts en compétition en seulement 54 matchs en Angleterre, plus que tout autre joueur de l’histoire de l’Angleterre, et a maintenant atteint le niveau du regretté Greaves avec 44.

C’est en fait un autre Harry qui a ouvert le score, Maguire rentrant chez lui en dix minutes après un délicieux coup franc fouetté de Reece James.

L’affichage de l’ailier arrière de Chelsea a été décrit comme « rien de moins que la perfection » par Dean Ashton sur le commentaire et il devenait de nouveau lyrique lorsque James a envoyé Jordan Henderson dégager son côté droit pour traverser pour le premier de Kane.

Sentant une déroute dès le début, Henderson a ensuite rendu le match sûr en moins d’une demi-heure après un doublé avec Kane et quelques pieds dansants plus dignes de son coéquipier du club Mohamed Salah ont abouti à une finition du pied gauche.

.

L’attaquant de Tottenham est rentré chez lui depuis le centre d’Henderson

.

Kane a ajouté un coup de pied aérien spectaculaire pour assurer son triplé

Kane semblait gagner en confiance à chaque minute qui passait alors qu’il dansait devant les plaqueurs albanais désespérés pour écraser une arrivée du pied gauche cinq minutes plus tard, mais il a gardé le meilleur jusqu’à la fin.

Un méchant corner du côté droit de Ben Chilwell a dévié apparemment tout le monde en bleu anglais, seulement pour un spectaculaire coup de pied à vélo de Kane pour envoyer le ballon passer devant Thomas Strakosha.

Gareth Southgate avait envoyé l’équipe d’Angleterre la plus expérimentée de ses cinq années à la tête de l’équipe nationale – avec une moyenne de 41 sélections par homme – et Ashton adorait ça sur talkSPORT.

« J’ai absolument adoré chaque seconde de cela », a-t-il déclaré. « Meilleure performance en première mi-temps que j’aie jamais vue en Angleterre. »

Tammy Abraham a remplacé le joueur de 28 ans après la pause

Smith-Rowe a obtenu ses premières minutes en tant qu’international anglais senior

Les meilleurs buteurs d’Angleterre

1) Wayne Rooney – 53

2) Bobby Charlton – 49

3) Gary Lineker – 48

=4) Jimmy Greaves – 44

=4) Harry Kane – 44

6) Michael Owen – 40

=7) Alan Shearer – 30

=7) Tom Finney – 30

=7) Lofthouse Nat – 30

=10) Vivian Woodward – 29

=10) Frank Lampard – 29

Kane est le premier joueur depuis plus de 100 ans à marquer 10 buts en plus d’une année civile pour l’Angleterre et les fans des Spurs auront été soulagés de le voir retiré peu de temps après la pause.

Les niveaux d’expérience ont rapidement chuté alors que Southgate a introduit une pléthore de changements, y compris Emile Smith-Rowe d’Arsenal pour ses débuts internationaux seniors.

Naturellement, le rythme du jeu a ralenti à un rythme piéton après tous les changements et le combat a été vidé des visiteurs.

Il suffit d’un point lundi soir contre Saint-Marin pour assurer la qualification pour la Coupe du monde dans un peu plus d’un an et, dans cet état d’esprit, l’Angleterre peut se permettre de commencer à réserver ses vols vers le Qatar.