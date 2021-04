Harry Kane blessé, West Ham obtient Spursy et la mauvaise forme de Raheem Sterling continue

Il est difficile de nier que c’était une drôle de vieille semaine de football associatif.

Alors que nous nous installions pour la deuxième demi-finale de la FA Cup du week-end, l’UEFA a annoncé qu’elle pourrait interdire aux six clubs anglais de se retirer pour former une Super League européenne, critiquant un “ projet cynique ” basé sur les “ intérêts personnels de le peu’.

Une Super League européenne pourrait se profiler à l’horizon

De retour dans ce que nous aimerions prétendre être une sorte de réalité, nous avons eu une action de Premier League en tête et en queue des quatre derniers de la plus ancienne compétition de coupe du monde – comme si cela signifiait réellement quelque chose.

Chaque homme et son chien Dulux sentent que Harry Kane doit partir s’il veut réellement gagner quelque chose dans la vie, Robbie Fowler suppliant Liverpool de l’emmener à Anfield.

Je suis étonné que le nouveau partenaire de peinture de Tottenham n’ait rien à dire à ce sujet après que leur administrateur de médias sociaux se soit un peu excité lorsqu’il a laissé tomber la tête.

À Goodison Park, Kane a montré pourquoi les équipes devraient se battre pour lui et pourquoi les équipes ne devraient pas le toucher avec le poteau de barge proverbial. Deux finitions cliniques l’ont vu se diriger vers un autre Soulier d’Or, puis un problème de cheville l’a vu remplacé.

Kane n’a pas pu continuer dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps à Goodison Park

Un joueur anglais de premier plan blessé à l’approche d’un grand tournoi international, vous dites? Pas de mon vivant. En fait, cinq fois dans ma vie et ça compte.

Le tirage au sort n’a aidé ni Everton ni les Spurs dans leur quête de ne pas terminer 6e et Kane pourrait rater la finale de la Coupe Carabao le week-end prochain.

Si les Spurs redeviennent Spursy, que fait West Ham? Une victoire à Newcastle aurait vu les Hammers grimper à la troisième place du classement.

Compte tenu de leur récente propension à faire une avance de 3-0 semble loin d’être sûre, Tomas Soucek a présenté son plan astucieux pour la qualification en Ligue des champions – arrêtez de perdre trois buts.

Par conséquent, les hommes de Moyes ont choisi la voie alternative à St James ‘Park – préférant donner une avance de 2-0 au sort de Steve Bruce avant de revenir au niveau, puis de foirer complètement le plan en concédant un troisième dernier.

Craig Dawson est toujours impliqué dans quelque chose, nous pouvons tous être d’accord – qu’il marque à chaque extrémité ou qu’il décroche un deuxième jaune rapide, il est un joueur tout-action.

Malheureusement pour lui, son licenciement est intervenu dans le mouvement qui a vu Newcastle prendre les devants (bien qu’il ne puisse pas être blâmé pour l’hilarité qui a vu Issa Diop rentrer dans le mauvais filet), puis quelques instants plus tard, Lukasz Fabianski a choisi le pire moment pour réussir. sa première erreur dans ce qui ressemble à une décennie.

Les Hammers se sont ralliés mais Newcastle a gagné – une victoire qui les retire à peu près de tout combat de relégation.

West Ham a eu une journée difficile au bureau

J’attends toujours le mot de remerciement d’Ole Gunnar Solskjaer, au cas où vous vous poseriez la question. Il n’y a aucune coïncidence si le retour de Mason Greenwood à la forme de buteur a coïncidé avec le fait que je l’ai finalement abandonné dans mon équipe de repêchage de la Fantasy League – et Greenwood a marqué un doublé pour voir Burnley à Old Trafford.

Heureusement pour Solskjaer, son fils n’avait pas besoin de sortir et de faire savoir au monde qu’il se nourrit réellement.

Nous avons vu plus de Paul Pogba dans la presse cette semaine que sur le terrain contre l’équipe de Sean Dyche et, bizarrement, Jesse Lingard est maintenant lié à tous les grands clubs d’Europe avec l’Inter, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain semblant sauter. devant West Ham dans la course pour signer le milieu de terrain renaissant.

Les joueurs de Man United célèbrent avec Greenwood

Sheffield United a finalement été endormi et il ne faudra pas longtemps avant que Fulham ne les rejoigne, malheureusement.

L’équipe de Scott Parker est la seule équipe londonienne à ne pas avoir remporté de derby cette saison, et il était cruel de la part d’Arsenal de les taquiner en pensant qu’ils pourraient en frapper un.

VAR était de nouveau impliqué, décidant d’abord que le petit orteil de Bukayo Saka était hors-jeu, puis ignorant complètement le fait que Rob Holding était hors-jeu dans la surface de réparation des six mètres lorsque l’équipe de Mikel Arteta s’est nivelée.

Scott Parker est à court de matchs pour sortir Fulham des problèmes de relégation

À l’approche de la première demi-finale de la FA Cup, la discussion a porté sur la déception de Hakim Ziyech cette saison et sur la façon dont il est susceptible d’être bombardé comme Christian Pulisic, Tammy Abraham et Timo Werner.

Cela a dû être frustrant pour eux de voir Werner sur le vainqueur de Ziyech contre Man City à l’époque.

Pep Guardiola était naturellement un peu surpris par l’interrogation autour de lui faisant huit changements depuis le milieu de la semaine – ce n’est pas comme si c’était la première fois qu’il le faisait et ce n’est pas exactement comme s’ils luttaient cette saison à cause de son besoin de faire tourner l’équipe.

Cela dit, il aurait peut-être souhaité avoir fait tourner Fernandinho tôt, voyant à quel point il appartenait à Mason Mount.

Est-ce que Raheem Sterling joue lui-même sur le onze de départ de Gareth Southgate aussi vite qu’il disparaît du meilleur onze de Pep? Remarquez qu’il n’était pas aussi mauvais que Ferran Torres – l’une de ces rares mauvaises signatures de Guardiola.

Pulisic s’est vu refuser l’un des buts de tous les temps en FA Cup en étant légèrement hors-jeu et Chelsea ressemble soudainement à l’équipe qui pourrait freiner le trophée de fin de saison de City.

La blessure de De Bruyne est une grande inquiétude pour City

Si Gary Lineker et al n’ont pas été impressionnés par ce match, vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’ils ont pensé de Leicester contre Southampton le lendemain.

Remarquez que Lineker aurait fini modérément heureux – Kelechi Iheanacho a poursuivi sa course en or qui empêchera Brendan de gaspiller 25 millions d’euros sur un attaquant cet été en obtenant le vainqueur.

Donc, Man City ne peut pas gagner les quatre. Le football européen est peut-être sur le point d’imploser. Les fans de retour dans les stades. Et Steve Bruce aura un travail la saison prochaine après tout. Football, hein?