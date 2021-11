Harry Kane change de plan avec l’arrivée d’Antonio Conte

11/03/2021 à 17:47 CET

Artur López

Harry Kane aurait changé d’avis sur son projet de quitter Tottenham Hotspur après le débarquement de Antonio Conté. L’attaquant anglais a rendu publique son intention d’émigrer à Manchester City cet été au vu de la faible soif de titres du club londonien. Pourtant, selon le journal The Sun, le ‘9’ a retrouvé l’illusion avec la signature de Conte, pour inverser la marche irrégulière de l’équipe anglaise en Premier League.

Antonio Conté Il ne signe généralement pour aucun club qui frappe à sa porte. Déjà lorsque l’intérêt de Manchester United pour l’entraîneur de Lecce transcendait, l’Italien seul il a accepté de rejoindre le banc d’Old Trafford si on lui promettait une équipe compétitive. Conte a des vitrines pleines de titres nationaux, mais la Ligue des champions lui résiste toujours. Précisément, à Tottenham, ils ont toujours l’épine à la fin de cette finale qu’ils ont perdue aux mains de Liverpool en Ligue des champions 2018/19.

Le Sun a également affirmé que le nouvel entraîneur de Tottenham après le limogeage de Nuno Espírito Santo il disposera d’un budget de 180 millions à dépenser en janvier. Cependant, Ce chiffre varie fortement selon le portail ‘Calciomercato’ qui porte le montant à 280 millions. Dans tous les cas, l’injection économique représente un incitatif important pour Kane, qui fait confiance à l’amélioration substantielle du personnel basée sur les renforts, et les compétences de Conte afin d’élever la meilleure version de l’équipe.

Un Tottenham médiocre et sans but

Le club londonien traverse une mauvaise passe sportive, troisième de son groupe en Conference League, compétition dans laquelle il débute comme favori. Dans le premier ministre, la chance ne sourit pas non plus aux Spurs, dixièmes avec 15 points, et cinq victoires ainsi que cinq défaites. Le dernier, particulièrement douloureux, un 0 à 3 contre Manchester United au milieu d’une crise sportive qui a coûté son travail à Nuno.