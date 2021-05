Harry Kane “ coche toutes les cases pour Man City ” et devrait avoir une clause de sortie dans le contrat de Tottenham faute de succès en argenterie, déclare Tony Cascarino

Harry Kane serait une signature parfaite pour Manchester City cet été, l’attaquant de Tottenham “ cochant toutes les cases ” que Pep Guardiola recherche dans le leader.

C’est selon l’hôte de talkSPORT Tony Cascarino, qui pense qu’il pourrait y avoir une clause dans le contrat du capitaine anglais à Tottenham qui pourrait lui permettre de quitter le club s’il ne remporte pas de trophées.

.

Alors que Tottenham n’a de nouveau pas réussi à remporter un trophée, Kane a conservé sa superbe forme de buteur et est en passe de remporter un troisième Soulier d’Or de la Premier League.

L’avenir de Kane est sous les projecteurs avec les Spurs qui devraient terminer une autre saison sans argenterie.

Aujourd’hui âgé de 27 ans, l’attaquant entre dans la fleur de l’âge et beaucoup s’attendent à ce qu’il décide de quitter son club d’enfance dès qu’il n’a pas encore levé d’argenterie majeure dans sa carrière.

Kane a vu une foule d’anciens coéquipiers aller et venir et gagner des trophées après avoir quitté White Hart Lane, notamment Kyle Walker à Man City et même Christian Eriksen, qui a surmonté son début difficile à l’Inter Milan pour aider le club italien à battre la Juventus en Serie A titre cette saison.

Tous les yeux sont rivés sur Kane avant la fenêtre de transfert estivale, au milieu des rapports d’intérêt de Manchester United et de Man City, ainsi que de l’intérêt de l’étranger.

Mais alors que United a été fortement lié à un déménagement pour le skipper anglais, Cascarino dit qu’il conviendrait parfaitement à l’Etihad sous Guardiola, affirmant qu’il ferait tout ce que Sergio Aguero ne pourrait pas fournir au patron espagnol.

.

Pep Guardiola a fait l’éloge du départ du héros de Man City, Sergio Aguero, mais l’Argentin n’a jamais vraiment apprécié un rôle de premier plan sous l’Espagnol.

S’exprimant lors de l’émission Weekend Sports Breakfast de samedi, Cascarino a déclaré: «Pour Manchester City cet été, c’est qui devient disponible, pouvez-vous l’acheter et s’adaptera-t-il à votre façon de jouer …

«Maintenant, je pense que seul un Harry Kane coche toutes ces cases.

«Il fera ce que Pep attendait d’Aguero, être un bien meilleur défenseur pour l’équipe, prendre des positions, rendre les choses gênantes, mais ensuite être disponible dans la boîte et avoir un rythme de travail incroyable.

«Je n’en vois pas trop comme ça.

«Erling Haaland va apparemment être bien trop cher et quelqu’un pourrait dire que Kane le sera aussi, mais je ne suis pas si sûr parce qu’il a 27 ans, presque 28 ans.

Jamie O’Hara a hâte que la saison des Spurs se termine et insiste sur le fait que Harry Kane doit partir – j’en ai marre de le voir tout donner et ne rien récupérer!

Tottenham le laissera-t-il partir? C’est la question que beaucoup se posent et la majorité des fans des Spurs craignent avant l’ouverture de la fenêtre estivale.

Cascarino peut le voir partir, cependant, affirmant qu’il pourrait y avoir une clause dans son accord qui lui permettrait de quitter le club s’ils ne lui permettaient pas de remporter un trophée.

«Harry pourrait en contrarier quelques-uns aux Spurs,» ajouta l’hôte.

«Je ne peux tout simplement pas croire que son contrat à Tottenham n’ait pas une sorte d’accord pour lui, ce qui lui convient en cas d’échec.

«Je ne pense pas qu’il aurait signé son contrat et dit simplement,” vous pouvez facturer ce que vous voulez pour moi “. Je ne peux pas imaginer que cela se serait produit.

COLÈRE

Amartey accusé de “ manque de respect ” pour avoir jeté un fanion de Chelsea au sol lors des célébrations

FAMILLE

Pourquoi le câlin final de Rodgers et Khun Top en FA Cup envoie un grand message aux propriétaires des “ six grands ”

OFFRE REJETÉE

Daniel Ek confirme qu’il a fait une offre pour Arsenal, estimée à 1,8 milliard de dollars

SINCÈRE

Emotionnel Gary Lineker donne une réaction touchante au triomphe de Leicester en FA Cup

Drame

Leicester remporte la première FA Cup avec la fusée Tielemans alors que le VAR exclut le but tardif de Chelsea

Officiel

Dyche confirme que Burnley a déposé un rapport à la FA sur l’incident d’Alioski contre Leeds