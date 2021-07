Harry Kane comparé à Alan Shearer à l’Euro ’96 alors que le héros anglais renvoie Three Lions à la finale de l’Euro 2020 et est qualifié de “meilleur avant-centre du monde”

in

Harry Kane a été salué comme le “meilleur avant-centre du monde” et comparé à Alan Shearer à l’Euro 96.

Le héros anglais Kane a marqué quatre fois en route vers la finale de l’Euro 2020, tous venant en phase à élimination directe.

Kane a marqué le but vainqueur pour renvoyer l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020

Il y a eu quelques appels pour que l’attaquant de Tottenham soit exclu de la formation de départ après une phase de groupes décevante, mais il a bel et bien prouvé que ses sceptiques avaient tort lors des huitièmes de finale.

Il a une chance de remporter le Soulier d’or et n’est qu’un attaquant derrière le leader Cristiano Ronaldo.

Et son vainqueur contre le Danemark hier soir a tiré les Three Lions jusqu’à la finale lors d’une soirée émouvante à Wembley.

L’ancien attaquant anglais Teddy Sheringham a comparé son impact à celui de Shearer lors du Championnat d’Europe il y a 25 ans – lorsqu’il a marqué le plus de buts du tournoi alors que les Three Lions ont été éliminés en demi-finale.

Alan Shearer a remporté le Soulier d’Or à l’Euro 96

“Je n’ai jamais douté de lui une minute”, a déclaré Sheringham à talkSPORT. «Il était probablement 5 ou 6/1 pour remporter le Soulier d’or au début du tournoi, avant le match contre l’Ukraine, il marquait un but et était 18/1.

« Vous ne pouvez pas laisser passer ça et j’ai eu quelques livres sur Harry. Tu sais qu’il viendra bien.

« C’est le leader et il est très difficile de dire aux gens dans les journaux ‘Je suis le meilleur avant-centre du monde’ sans être tape-à-l’œil.

“Ça viendra. Tout comme Alan Shearer lors de l’Euro 96, il était le meilleur avant-centre. Vous saviez qu’il allait jouer parce que vous ne pouvez pas le faire sortir.

“Si une demi-chance se présente sur le terrain de football, vous le voulez là-bas.”

L’ancienne star de l’Angleterre et de Tottenham, Darren Anderton, partageait le même point de vue que Kane est le meilleur attaquant du football mondial en ce moment.

Kane mènera son équipe à Wembley lors d’une finale du Championnat d’Europe dimanche

Il a déclaré à talkSPORT 2 : « C’est le meilleur. Il est l’attaquant numéro un au monde. C’est plus qu’un buteur, il enchaîne le jeu, fait tout, mène la ligne, tire des coups francs et c’est le meilleur.

« Que quelqu’un l’appelle à sortir de l’équipe n’est que de la folie. L’équipe jouait un football un peu moins excitant que prévu et espéré, mais nous sommes devenus beaucoup plus solides à cause de cela.

Kane a marqué le but décisif lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark pour réserver une place dans une finale de tournoi majeur.

Le skipper des Trois Lions mènera son équipe à Wembley dimanche et son esprit était déjà concentré sur l’Italie.

“Je me sens incroyable, pour être honnête”, a déclaré Kane à talkSPORT hier soir. « Quelle occasion pour nous en tant qu’équipe et en tant que nation aussi.

« Cela n’a jamais été fait. Nous n’avons jamais joué de finale de championnat d’Europe et nous l’avons fait ici à Wembley.

« Crédit à toutes les personnes impliquées aujourd’hui, nous avons creusé profondément quand nous en avions besoin et nous avons la récompense d’une finale.

« Il s’agit de gagner et nous en avons un de plus à jouer maintenant.

Kane a marqué quatre buts à l’Euro 2020

“Nous avions une vision avant la Coupe du monde 2018, nous avons évidemment eu une bonne Coupe du monde, mais il y avait certainement des choses sur lesquelles nous aurions pu nous améliorer et nous n’avons pas atteint la finale.

« En entrant dans celui-ci, il y avait beaucoup plus d’attentes et de pression sur nous et nous avons tous bien géré cela.

“Cela fait partie intégrante du fait d’être un joueur anglais, nous devons y faire face et nous le faisons définitivement.

“Bien sûr, il y aura une grande excitation pour dimanche, beaucoup d’attentes dimanche, mais un match contre l’Italie pour remporter un championnat d’Europe, c’est ce dont vous rêvez.”