Harry Kane “concentré à 100%” avec l’attaquant pour commencer contre les Tchèques, Benitez à Everton, Pogba prêt pour un nouveau contrat pare-chocs avec Manchester United, QUATRE matchs aujourd’hui, dont la Belgique et les Pays-Bas

in

L’Euro 2020 est entré dans la phase finale des matches de groupe et lundi verra les groupes B et C se terminer avec QUATRE matches aujourd’hui.

Après que le Pays de Galles et l’Italie aient réservé leurs places en huitièmes de finale, la Belgique [B] et Pays-Bas [C] sont déjà qualifiés mais la deuxième place est toujours en jeu.

Vous pouvez vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles sur le football, des potins et des réactions de l’Euro 2020 ici, avec les quatre matchs EN DIRECT sur talkSPORT.

Nous vous apporterons également les dernières nouvelles de l’Angleterre et de l’Écosse avant leurs décideurs du groupe D alors que les Three Lions affronteront la République tchèque et les Écossais affronteront la Croatie mardi.

Il y a aussi de grandes nouvelles en Premier League, avec Rafa Benitez maintenant PAS en route pour Everton, tandis que Paul Pogba devrait se voir attribuer un énorme nouveau contrat pour rester à Manchester United.

Macédoine du Nord v Pays-Bas – 17h sur talkSPORTUkraine v Autriche – 17h sur talkSPORT 2Finlande v Belgique – 20h sur talkSPORTRussia v Danemark – 20h sur talkSPORT 2

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières